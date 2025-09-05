Izraelska vojska nastavlja svoju ofanzivu na Gaza City i sjever pojasa Gaze, intenzivirajući smrtonosne zračne napade.
U posljednja dva dana, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, gotovo stotinu Palestinaca je ubijeno, uključujući veliki broj djece. U četvrtak je najmanje 75 Palestinaca izgubilo život u izraelskim bombardovanjima, od kojih 44 u Gaza Cityju.
Tokom noći, najmanje 18 osoba, među kojima sedmero djece, ubijeno je u seriji napada na stambene objekte i kampove za raseljene Palestince. Od zore, napadi su se nastavili, pri čemu je, prema lokalnim medicinskim izvorima, ubijeno najmanje 19 Palestinaca, uključujući sedmero djece.
Daljnji napadi su ciljali stambene četvrti, kampove za raseljene i univerzitetske zone. Među zabilježenim incidentima su četiri osobe ubijene u napadu helikoptera na šator za raseljene na kampusu Islamskog univerziteta, dvije osobe ubijene u stanu u ulici al-Thalathini, te jedno dijete stradalo u napadu na šator na zapadu Gaza Cityja.
Izraelska vojska tvrdi da sada kontrolira 40% Gaza Cityja. Brigadni general Effie Defrin upozorio je da će se operacija "nastaviti širiti i intenzivirati u narednim danima".
Amjad Shawa, direktor mreže palestinskih nevladinih organizacija u Gazi, smatra da je enklava ušla u "najopasniju fazu od početka agresije na palestinski narod".
Izrazio je strah da bi međunarodna zajednica mogla "naviknuti se na prizore ubijene i izgladnjele djece", koja se svode na obične brojke u vijestima. "Nezamislivo je već počelo", izjavila je Tess Ingram, glasnogovornica UNICEF-a, nakon posjete Gaza Cityju iz al-Mawassija (jug).
"Bez hitnog i povećanog pristupa hrani (...) još više djece će umrijeti od gladi", upozorila je.
U Evropi, potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera javno je nazvala rat koji Izrael vodi u Gazi "genocidom" tokom otvaranja akademske godine na Sciences Po u Parizu. "Genocid u Gazi otkriva neuspjeh Evrope da djeluje i govori jednim glasom", izjavila je, dok 14 članova Vijeća sigurnosti UN-a zahtijeva hitan prekid vatre.
U Velikoj Britaniji, bivši lider laburista Jeremy Corbyn pokrenuo je dvodnevni građanski sud o ulozi Londona u izraelskom ratu protiv Gaze, dok je laburistički zastupnik Richard Burgon najavio da će podnijeti prijedlog zakona u Parlamentu za uvođenje sankcija protiv Izraela.
Svjedočanstva opisuju "neizdrživu" patnju palestinskog stanovništva.
Ministarstvo zdravstva Gaze izvještava o 64.231 ubijenom Palestincu i 161.583 ranjenih od oktobra 2023. Prema podacima, oko 30% žrtava su djeca — što znači prosječno 28 ubijenih dnevno od početka izraelske ofanzive.