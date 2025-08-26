SVIJET
"Razgovaramo o ograničavanju nuklearnog oružja. Uključit ćemo Kinu u to", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
Trump kazao da je s Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja
Trump je naglasio da je Putinova posjeta Aljasci 15. augusta pokazala njegovu posvećenost pregovorima. / AP
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja, uključujući planove za uključivanje Kine u napore za denuklearizaciju.

"Razgovaramo o ograničavanju nuklearnog oružja. Uključit ćemo Kinu u to", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Mi imamo najviše. Rusija je druga, a Kina treća."

Rekao je da je Peking iza Washingtona i Moskve, ali je naglasio njegove rastuće nuklearne kapacitete. "Kina znatno zaostaje, ali će nas stići za pet godina", rekao je.

Rusija i SAD zajedno posjeduju oko 90% svog nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, Švedska. Procjenjuje se da Kina trenutno ima najmanje 600 nuklearnih bojevih glava.

„Mislim da je denuklearizacija vrlo... velika igra, ali Rusija je spremna da to učini, i mislim da će Kina biti spremna da to učini“, rekao je Trump novinarima dok je bio domaćin novom predsjedniku Južne Koreje Lee Jae-myungu.

Izjavljujući da se širenje nuklearnog oružja ne može dozvoliti, Trump je rekao: „Moramo zaustaviti nuklearno oružje. Moć je prevelika.“

Trump je naglasio da je Putinova posjeta Aljasci 15. augusta pokazala njegovu posvećenost pregovorima.

„Činjenica da je otišao na Aljasku, u našu zemlju, mislim, bila je velika izjava da želi da se to završi“, rekao je.

Međutim, izrazio je frustraciju zbog ruskih napada u Ukrajini, rekavši: „Svaki razgovor koji vodim s njim je dobar razgovor. A, onda, nažalost, bomba bude lansirana na Kijev... i onda bih se jako naljutio“, rekao je Trump.


