Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o ograničavanju nuklearnog oružja, uključujući planove za uključivanje Kine u napore za denuklearizaciju.

"Razgovaramo o ograničavanju nuklearnog oružja. Uključit ćemo Kinu u to", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Mi imamo najviše. Rusija je druga, a Kina treća."

Rekao je da je Peking iza Washingtona i Moskve, ali je naglasio njegove rastuće nuklearne kapacitete. "Kina znatno zaostaje, ali će nas stići za pet godina", rekao je.

Rusija i SAD zajedno posjeduju oko 90% svog nuklearnog oružja, prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, Švedska. Procjenjuje se da Kina trenutno ima najmanje 600 nuklearnih bojevih glava.

„Mislim da je denuklearizacija vrlo... velika igra, ali Rusija je spremna da to učini, i mislim da će Kina biti spremna da to učini“, rekao je Trump novinarima dok je bio domaćin novom predsjedniku Južne Koreje Lee Jae-myungu.