Izraelska vojska je u petak najavila planove da u narednim danima gađa više višespratnih zgrada u Gazi, uz naredbe za evakuaciju stanovnika ciljanih područja.
Portparol Avichay Adraee tvrdi da obavještajne informacije pokazuju kako Hamas ima integriranu vojnu infrastrukturu unutar tih zgrada.
Izraelski Kanal 12 javio je da je izraelsko ratno zrakoplovstvo započelo postepenu operaciju uništavanja ovih zgrada širom Gaze, što označava proširenje vojnih operacija u gradu.
Izraelske snage su također bacale letke nad četvrtom Sheikh Radwan u Gazi, pozivajući stanovnike da evakuišu blokove 699, 700, 712, 713, 716 i 764, navodeći da vojska nastavlja širiti operacije prema zapadu.
"Odmah se pomaknite prema jugu iz Gaze", pisalo je na lecima.
Ministar odbrane Israel Katz dodao je da je prvobitna naredba za evakuaciju izdata za jednu višespratnicu u Gazi, upozoravajući da će vojna aktivnost biti pojačana ukoliko Hamas ne ispuni uslove, uključujući oslobađanje talaca i razoružanje.
Palestinski pokret Hamas 18. augusta prihvatio je prijedlog primirja koji su predložili egipatski i katarski posrednici. Dok Izrael još nije odgovorio na prijedlog, premijer Benjamin Netanyahu naredio je nastavak plana za zauzimanje Gaze.
Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi i dalje zatočeno gotovo 50 izraelskih talaca, uključujući 20 živih. U međuvremenu, više od 10.400 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, gdje pate od torture, gladi i medicinskog zanemarivanja, što je dovelo do mnogih smrtnih slučajeva, navode palestinski i izraelski izvori i mediji.
Trenutni genocid u Gazi u petak ulazi u 700. dan, a Izrael je ubio više od 64.000 Palestinaca. Vojna kampanja uništila je enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s genocidnim postupkom pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.