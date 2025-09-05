Izraelska vojska je u petak najavila planove da u narednim danima gađa više višespratnih zgrada u Gazi, uz naredbe za evakuaciju stanovnika ciljanih područja.

Portparol Avichay Adraee tvrdi da obavještajne informacije pokazuju kako Hamas ima integriranu vojnu infrastrukturu unutar tih zgrada.

Izraelski Kanal 12 javio je da je izraelsko ratno zrakoplovstvo započelo postepenu operaciju uništavanja ovih zgrada širom Gaze, što označava proširenje vojnih operacija u gradu.

Izraelske snage su također bacale letke nad četvrtom Sheikh Radwan u Gazi, pozivajući stanovnike da evakuišu blokove 699, 700, 712, 713, 716 i 764, navodeći da vojska nastavlja širiti operacije prema zapadu.

"Odmah se pomaknite prema jugu iz Gaze", pisalo je na lecima.

Ministar odbrane Israel Katz dodao je da je prvobitna naredba za evakuaciju izdata za jednu višespratnicu u Gazi, upozoravajući da će vojna aktivnost biti pojačana ukoliko Hamas ne ispuni uslove, uključujući oslobađanje talaca i razoružanje.