Uz učešće više od 300 izlagača i predstavljanje 51 brenda automobila, na Beogradskom sajmu u četvrtak su otvoreni 56. međunarodni salon automobila i 17. međunarodni sajam motocikala, delova i opreme "Motopassion".

Koordinator projekta Zoran Lupšić rekao je da ovogodišnja manifestacija obara sve rekorde.

"Ukupan broj predstavljenih brendova je 51, od toga 31 automobilski brend tradicionalno učestvuje na našim manifestacijama i prethodnih godina, međutim ove godine imamo 20 kineskih proizvođača od koji 17 prvi put nastupa na beogradskom Sajmu automobila. To je dovelo do toga da imamo i rekordan broj premijera, čak 80 modela automobila", kazao je Lupšić.

Pod sloganom „Vožnja koja se ne propušta“, ovogodišnji Sajam automobila posetiocima će ponuditi i različite brendove automobila na električni pogon među kojima je i jedan domaće proizvodnje.

"Ono što je kuriozitet ove godine je prisustvo jednog novog brenda najvećeg svetskog proizvođača automobila, to je kompanija BYD iz Kine. Takođe, među novim modelima električnih automobila jedan je domaći proizvod, Fiat Panda Grande koji se ovde predstavlja u hibridnoj i u potpuno elektrofikovanoj varijanti," kazao je koordinator projekta.

Istovremeno, 17. međunarodni sajam motocikala predstavlja 72 nova modela motocikala, atv vozila i skutera.

"Beležimo povratak renomiranih brendova koji su izostali prošle godine sa ove manifestacije, a to su CF moto, grupacija Piaggio Group, Royal Enfield i još nekoliko brendova koji su doveli do toga da se sada kompletirala jedna velika kolekcija vodećih svetskih proizvođača na ovogodišnjem sajmu", dodao je.

Naglasio je da posetioci mogu očekivati određene vrste pogodnosti i popusta na ovogodišnjem sajmu.

"Ima i direktnih popusta u smislu snižene cene automobila, ali većina pogodnosti za buduće kupce se sastoji u tome da se nudi ili produžena garancija ili nešto od dodatne opreme", objasnio je Lupšić.

Tokom Sajma biće proglašen „Automobil godine u Srbiji“ za 2025. godinu, u izboru Asocijacije automobilskih novinara Srbije. U ovogodišnjoj konkurenciji za titulu nalaze se modeli: Škoda Kodiaq, Dačija Duster, Fiat 600, Citroen C3 i Reno Rafale. Titulu „Automobila godine“ za 2024. osvojio je Citroen C3.

Međunarodni salon automobila i Međunarodni sajam motocikala, delova i opreme „Motopassion“ biće otvoreni za posetioce od 20. do 25. marta u periodu od 10 do 20 časova. Poslednjeg dana manifestacije, 26. marta, radno vreme biti do 19 časova.