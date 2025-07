Dogovorom je predviđena isplata zaostalih plata za maj i juni. Prema riječima Husića, majska plata bit će isplaćena do kraja ove sedmice, dok će sredstva za juni biti obezbijeđena do kraja mjeseca, u saradnji s Elektroprivredom BiH i resornim ministarstvom. Također, do 15. augusta bit će preciziran model za penzionisanje 22 rudara koji već ispunjavaju uslove, uz još dva čiji je status naknadno potvrđen.

Sastanak je održan nakon protesta nekoliko stotina rudara iz Zenice, Breze, Kaknja i drugih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, koji su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu. Rudari su zahtijevali hitnu isplatu plata i rješavanje statusa radnika koji su tokom 2024. godine stekli uslove za penziju.