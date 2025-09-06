Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, iako sa zakašnjenjem, konačno prihvatila put Kijeva ka članstvu u Evropskoj uniji i pozvao Mađarsku da preispita svoje protivljenje pregovorima s Ukrajinom.
Prema izvještajima ukrajinske štampe, govoreći na konferenciji s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom, Zelenski je izjavio: "Konačno čujemo signale iz Rusije da priznaju pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji. Nažalost, oni tako kasno prihvataju stvarnost."
Zelenski je podsjetio da se Moskva protivila ovoj perspektivi od 2013. godine.
"Ali sada", dodao je šef države, "čak i veliki prijatelji Rusije u Evropi moraju obratiti pažnju. Ako se čak ni Putin više ne protivi tome, stav nekih zemalja, posebno Mađarske, o pregovorima izgleda zaista čudno."
U utorak je ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu, rekao novinarima da Moskva nije protiv pristupanja Ukrajine EU.
Protivljenje članstvu u NATO-u
Putin je, međutim, ponovio čvrsto protivljenje Moskve pristupanju Kijeva NATO-u.
Ruski predsjednik je naglasio da Rusija pravi razliku između dvije organizacije: Atlantski savez smatra direktnom sigurnosnom prijetnjom, dok EU definira kao ekonomski i politički blok.
Prema Putinu, politička tranzicija Ukrajine iz 2014. godine bila je državni udar podržan od strane Zapada.
Ukrajina je zvanično podnijela svoju kandidaturu za EU u februaru 2022. godine, ubrzo nakon izbijanja rata, i iste godine joj je dodijeljen status kandidata.
Pregovori o pristupanju, međutim, i dalje su zastali zbog unutrašnjih podjela unutar Unije, uključujući odluku Mađarske da stavi veto na napredak Kijeva u procesu podnošenja zahtjeva.
Zelenski je ponovio da očekuje punu podršku svojih evropskih partnera: "Ključno je da svi naši saveznici i sve članice EU govore jednim glasom. Put u Evropu je izbor našeg naroda i taj izbor se mora poštovati."