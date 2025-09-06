Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, iako sa zakašnjenjem, konačno prihvatila put Kijeva ka članstvu u Evropskoj uniji i pozvao Mađarsku da preispita svoje protivljenje pregovorima s Ukrajinom.

Prema izvještajima ukrajinske štampe, govoreći na konferenciji s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom, Zelenski je izjavio: "Konačno čujemo signale iz Rusije da priznaju pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji. Nažalost, oni tako kasno prihvataju stvarnost."

Zelenski je podsjetio da se Moskva protivila ovoj perspektivi od 2013. godine.

"Ali sada", dodao je šef države, "čak i veliki prijatelji Rusije u Evropi moraju obratiti pažnju. Ako se čak ni Putin više ne protivi tome, stav nekih zemalja, posebno Mađarske, o pregovorima izgleda zaista čudno."

U utorak je ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu, rekao novinarima da Moskva nije protiv pristupanja Ukrajine EU.

Protivljenje članstvu u NATO-u