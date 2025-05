Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je u subotu, nakon sastanka članova Predsjedništva BiH s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kako se u kontekstu aktuelne političke krize u BiH ne može razgovarati o odlukama pravosudnih organa.

Komšić je prisustvovao radnom doručku čiji je domaćin bio Erdogan. Doručku su prisustvovali i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Komšić je nakon sastanka, koji je trajao više od sat vremena, kazao da su članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine iznijeli svoje mišljenje u daleko ljepšem tonu, nego što je to u Sarajevu.

„Naravno, pozicija Republike Turkiye nikad nije bila upitna kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Prije svega, o zaštiti teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, o tome se ne diskutira u Republici Turkiye niti pred turskim zvaničnicima. To je neosporna stvar i tako će biti i ubuduće", naveo je Komšić.

Dodao je kako se otvorilo i pitanje kako izaći iz te situacije, šta uraditi.

"Gospodin Bećirović i ja smo stava da institucije Bosne i Hercegovine moraju raditi svoj posao, mada je gospođa Cvijanović potencirala potrebu otvaranja neke vrste dijaloga, ne navodeći s kim ili o čemu. Moje pitanje je bilo s kim se i o čemu treba voditi dijalog? Ko je taj koji treba u ovoj situaciji da razgovara s Dodikom? Prije svega, ne može se razgovarati o odlukama pravosudnih organa, to nije sporno. Može se razgovarati samo o tome da Dodik poništi zakone koje je donijela NSRS, a šta će pravosuđe u konačnici uraditi, to je do organa Suda i Tužilaštva BiH, svakako nije do političara”, poručio je Komšić.