Broj poginulih usljed jakih kiša i poplava u Pakistanu premašio je 300, saopćili su lokalni zvaničnici u subotu.

Stotine ljudi su izgubile živote u proteklim sedmicama dok je Pakistan doživljavao više padavina nego što je uobičajeno tokom trenutne sezone monsuna, što je uzrokovalo uništavanje puteva i zgrada.

Većina smrtnih slučajeva, njih 211, zabilježena je u planinskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, prema podacima Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama.

Devet osoba je poginulo u dijelu Kašmira pod administracijom Pakistana, dok je pet osoba izgubilo život u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan, navodi se u izvještaju.

Većina žrtava stradala je u bujičnim poplavama i urušavanju kuća, dok je 21 osoba povrijeđena.

Meteorološki zavod izdao je upozorenje na obilne kiše za sjeverozapad Pakistana u narednim satima, pozivajući stanovništvo da poduzme "mjere opreza".

Helikopter koji je prevozio pomoć za područje Bajaur pogođeno iznenadnim pljuskovima srušio se u petak, pri čemu je poginulo pet članova posade, uključujući dva pilota, u provinciji Khyber Pakhtunkhwa.