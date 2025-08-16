Broj poginulih usljed jakih kiša i poplava u Pakistanu premašio je 300, saopćili su lokalni zvaničnici u subotu.
Stotine ljudi su izgubile živote u proteklim sedmicama dok je Pakistan doživljavao više padavina nego što je uobičajeno tokom trenutne sezone monsuna, što je uzrokovalo uništavanje puteva i zgrada.
Većina smrtnih slučajeva, njih 211, zabilježena je u planinskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, prema podacima Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama.
Devet osoba je poginulo u dijelu Kašmira pod administracijom Pakistana, dok je pet osoba izgubilo život u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan, navodi se u izvještaju.
Većina žrtava stradala je u bujičnim poplavama i urušavanju kuća, dok je 21 osoba povrijeđena.
Meteorološki zavod izdao je upozorenje na obilne kiše za sjeverozapad Pakistana u narednim satima, pozivajući stanovništvo da poduzme "mjere opreza".
Helikopter koji je prevozio pomoć za područje Bajaur pogođeno iznenadnim pljuskovima srušio se u petak, pri čemu je poginulo pet članova posade, uključujući dva pilota, u provinciji Khyber Pakhtunkhwa.
‘Putevi zatvoreni, spasilački timovi putuju pješice’
Provincijska vlada proglasila je teško pogođene planinske okruge Buner, Bajaur, Swat, Shangla, Mansehra i Battagram područjima pogođenim katastrofom.
U međuvremenu, provincijska spasilačka agencija izjavila je za AFP da je oko 2.000 spasilaca angažirano na izvlačenju tijela iz ruševina i provođenju operacija pomoći u devet pogođenih okruga.
"Obilne padavine, odroni u nekoliko područja i uništeni putevi predstavljaju značajne izazove u dostavljanju pomoći, posebno u transportu teške opreme i ambulantnih vozila," izjavio je Bilal Ahmed Faizi, glasnogovornik spasilačke agencije Khyber Pakhtunkhwa, za AFP.
"Zbog zatvorenih puteva u većini područja, spasioci putuju pješice kako bi izveli operacije u udaljenim regijama," dodao je.
"Pokušavaju evakuirati preživjele, ali vrlo malo ljudi se odlučuje na preseljenje zbog smrti svojih rođaka ili voljenih koji su zarobljeni u ruševinama."