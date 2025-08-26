RAT PROTIV GAZE
Medicinski izvori rekli su za agenciju Anadolu da su izraelski napadi usmjereni na kuće civila i šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci.
Najmanje 20 poginulih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze
26 August 2025

Najmanje 20 Palestinaca ubijeno je u utorak u Pojasu Gaze usljed vatre izraelske vojske, potvrdili su ljekari u palestinskoj enklavi.

Medicinski izvori rekli su za agenciju Anadolu da su izraelski napadi usmjereni na kuće civila i šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci u enklavi.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

