Najmanje 20 Palestinaca ubijeno je u utorak u Pojasu Gaze usljed vatre izraelske vojske, potvrdili su ljekari u palestinskoj enklavi.

Medicinski izvori rekli su za agenciju Anadolu da su izraelski napadi usmjereni na kuće civila i šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci u enklavi.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.