26 August 2025
Najmanje 20 Palestinaca ubijeno je u utorak u Pojasu Gaze usljed vatre izraelske vojske, potvrdili su ljekari u palestinskoj enklavi.
Medicinski izvori rekli su za agenciju Anadolu da su izraelski napadi usmjereni na kuće civila i šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci u enklavi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Preporučeno
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.