Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto najavio je da će ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha ove sedmice posjetiti Mađarsku.

"Uprkos kontinuiranom pogoršanju mađarsko-ukrajinskih odnosa, za koje je odgovornost isključivo na Kijevu, vlada ostaje posvećena dijalogu, stoga će ukrajinski ministar vanjskih poslova posjetiti Mađarsku ove sedmice", potvrdio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Podvukao je da bi se "odnosi mogli poboljšati kada bi Ukrajinci vratili sva prava manjinama koja su im oduzeta".

"Ako bi se zakon protiv korupcije mogao poništiti u minuti pod pritiskom EU, prava manjina bi se također mogla vratiti jednako brzo", rekao je.

Szijjarto je naglasio da je spreman još jednom pokrenuti ova pitanja sa svojim ukrajinskim kolegom, napominjući da je diplomatija upornost, čak i ako su prošli razgovori više puta doveli do suprotnog rezultata od onoga što je Mađarska tražila.