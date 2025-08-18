SVIJET
Broj poginulih u kišama i bujičnim poplavama u Pakistanu porastao na 351
Vlasti brinu da bi broj poginulih mogao porasti dok se nastavljaju spasilački napori u najteže pogođenim regijama.
Glavni ministar Khyber Pakhtunkhwe, Ali Amin Gadapur, posjetio je poplavljena područja u Buneru, a kasnije je predsjedavao sastankom u uredu. / AP
18 August 2025

Broj poginulih u Pakistanu u bujičnim poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama porastao je na 351, izvijestila je Geo News u nedjelju, pozivajući se na vlasti.

U provinciji Khyber Pakhtunkhwa, 328 ljudi je izgubilo život, a mnogi drugi su povrijeđeni, dok je u sjevernoj regiji Gilgit-Baltistan prijavljeno 12 smrtnih slučajeva, a u Azad Jammu i Kashmiru, poznatom i kao Kašmir pod upravom Pakistana, zabilježeno je 11 smrtnih slučajeva.

Vlasti su zabrinute da bi broj poginulih mogao porasti kako se nastavljaju spasilački napori u najteže pogođenim regijama, gdje su intenzivne poplave i klizišta uništili domove, preduzeća i infrastrukturu.

Vlada provincije Khyber Pakhtunkhwa proglasila je vanredno stanje u svim područjima pogođenim poplavama dok se broj poginulih povećava, a operacija potrage i spašavanja za nestalima se nastavlja.

Pokrajinska uprava za upravljanje katastrofama izdala je obavještenje kojim se devet okruga proglašava pogođenim poplavama, uključujući Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Mansehra, Torghar i Shangla.

Do sada je u Buneru prijavljeno 209 smrtnih slučajeva, 134 nestalih i 159 povrijeđenih. Spasilačke operacije su u toku i provode tri vojna bataljona i 300 volontera civilne zaštite. Vlasti obezbjeđuju hranu, šatore i ćebad pogođenima.

Glavni ministar Khyber Pakhtunkhwe, Ali Amin Gadapur, posjetio je poplavljena područja u Buneru, a kasnije je predsjedavao sastankom u uredu zamjenika komesara.

Zvaničnici su ga obavijestili da je preko 3.500 ljudi već spašeno.

Pohvalio je rad svih institucija i uvjerio da vlada "neće ostaviti kamen na kamenu" u rehabilitaciji žrtava.

Khyber Pakhtunkhwa je u subotu također obilježila Dan žalosti kako bi izrazila tugu i žalost zbog gubitka života širom provincije.

Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama upozorila je na još jedan talas monsunskih kiša od petka do 10. septembra.

Monsunske kiše, koje obično traju od juna do septembra, često uzrokuju razaranja širom Južne Azije, uključujući Pakistan, ali klimatske promjene su posljednjih godina povećale njihovu nepredvidljivost i intenzitet.

