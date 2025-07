Najmanje 59.029 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva u Gazi.

U saopćenju se navodi da su u protekla 24 sata u bolnice prebačena tijela 134 ubijene osobe, dok je ranjeno još 1.155 ljudi, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 142.135 od početka izraelske ofanzive.

„Mnoge žrtve se i dalje nalaze ispod ruševina i na cestama, a spasioci ne mogu do njih doći“, navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je dodalo da je u posljednja 24 sata ubijeno 99 Palestinaca, a više od 650 ranjeno dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći. Od 27. maja do danas, prilikom pokušaja da dođu do pomoći, ubijeno je ukupno 1.021 Palestinac, dok je više od 6.511 povrijeđeno.

Izraelska vojska obnovila je napade na Gazu 18. marta, čime je prekinuto primirje i sporazum o razmjeni zarobljenika postignut u januaru. Od tada je ubijeno 8.196 ljudi, dok je 30.094 ranjeno.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbama za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svojih postupaka u Gazi.