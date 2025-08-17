Prema njegovim riječima, trenutno su aktivni šumski požari na više lokacija u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Šavniku i Bijelom Polju.

"Najveći broj vatrogasnih jedinica angažiran je na području Podgorice. Trenutno nema ugroženih objekata, a situacija je mnogo povoljnija jer nema jakog vjetra", rekao je Mićanović.