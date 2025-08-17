17 August 2025
Prema njegovim riječima, trenutno su aktivni šumski požari na više lokacija u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Šavniku i Bijelom Polju.
"Najveći broj vatrogasnih jedinica angažiran je na području Podgorice. Trenutno nema ugroženih objekata, a situacija je mnogo povoljnija jer nema jakog vjetra", rekao je Mićanović.
Dodao je kako će crnogorski zrakoplovi biti angažirani na gašenju požara u području Pipera, dok će helikopteri MUP-a pružati potporu u Kučkim Koritima, prenosi Portal RTCG.
IZVOR:FENA