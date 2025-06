Prva grupa hadžija doputovala je danas iz Medine na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Avion s bh. hadžijama poletio je jutros oko sedam sati, i preko Egipta, krenuo ka domovini.

Glavni vodič Ureda za hadž i umru Izet ef. Čamdić kazao je kako je ovogodišnji hadž, u organizacijskom smislu, protekao perfektno i kako hadžije nisu imale nikakvih poteškoća.

"Sve je funkcioniralo onako kako je planirano, a u nekim segmentima, i bolje od toga. Ukupno 2.222 muškaraca i žena iz Bosne i Hercegovine obavilo je hadž, što je, dakle, najvažnije, jer je to emanet koji smo mi, kao rukovodstvo i vodička služba, preuzeli i iza čega stoji Islamska zajednica kao institucija. To je, dakle, najvažnije", kazao je Čamdžić.

Sa žaljenjem je podsjetio da je jedna naša hadžinica – Azemina Delić – nakon obavljenog hadža, preselila, te da je, prema utvrđenim protokolima, ali i uz saglasnost njene porodice, ukopana u Mekki.

"Ovaj današnji let protekao je bez ikakvih problema. Želim reći da je kompanija koja nam pruža aviouslugu, kako prošle, tako i ove godine, nešto najbolje što smo u svim proteklim godinama moga iskustva, a brojim ih 16, mogli imati kad je u pitanju prevoz naših hadžija iz Bosne i Hercegovine do Saudijske Arabije i nazad. Dakle, sve protiče bez ikakvih problema, letovi su na vrijeme i, evo, ako Bog da, večeras u 23.00 sata očekujemo i drugi let, sutra u 10.00 sati treći. Dakle, sve hadžije su zdrave, svi su dobro i svi se pripremaju za povratak kući", istakao je Čamdžić.

Hafiz Abulaziz Drkić kazao je kako su hadžije sve obrede obavile na vrijeme i u skladu s propisima.

"Osjećaj je veoma lijep. Lijepo je biti na svetim mjestima, a uvijek se lijepo vratiti u svoju domovinu, svojoj porodici. Radujemo se susretima s našim najmilijima. Molimo Allaha, dželle šanuhu, da nam ukabuli, ukabuli svim hadžijama iz Bosne i Hercegovine, kao i svim hadžijama iz našeg ummeta. Iskoristit ću priliku, svakako, da čestitam Uredu za hadž Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i našoj vodičkoj organizaciji", kazao je.

Bh. hadžije će u dva leta dnevno do 22. juna biti prevezene nazad u domovinu nakon obavljenog hadža.

Ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice na hadž otputovalo 2.222 hadžija. O njima se brinulo 47 vodiča, šerijatske konsultantice, ali i medicinski tim od sedam ljekara različitih specijalnosti te sedam medicinskih tehničara.