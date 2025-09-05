U izraelskim zračnim napadima ubijen je 21 Palestinac, uključujući djecu i žene, a desetine su ranjene u nizu napada širom Gaze od petka ujutro, prema medicinskim izvorima.

U Gazi su tri Palestinca ubijena, a nekoliko je ranjeno u zračnom napadu na stan u zgradi Abu Dhabi nasuprot bolnice Al-Khidmah.

Tri osobe su ubijene, a sedam ranjeno u izraelskom napadu na stan u blizini Centra za protetiku u ulici Yarmouk Market u naselju Al-Daraj.

Četiri osobe su ubijene u napadu na šator u kojem su smještene raseljene porodice na kampusu Islamskog univerziteta u Al-Rimalu, a još tri su ubijene u odvojenom napadu na stan u Tel al-Hawi, jugozapadno od Gaze.

Izraelski dron pogodio je šator u blizini džamije Al-Noor u ulici Al-Thawra u Al-Rimalu, ubivši dvije osobe, a još tri su ubijene u napadu na stan u zgradi Sakeek u naselju Al-Sabra.

Još dvije osobe su ubijene kada je šator u kojem su se nalazile raseljene porodice bombardovan u blizini raskrsnice s Univerzitetom Al-Azhar, dok je još jedan civil ubijen u napadu na stan u blizini YMCA u zapadnom gradu Gaze.