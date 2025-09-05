RAT PROTIV GAZE
Izrael ubio 21 Palestinca u napadima širom Gaze
Napadi su izvedeni na kuće i šatore u kojima su smještene raseljene porodice.
Tri osobe su ubijene, a sedam ranjeno u izraelskom napadu na stan u blizini Centra za protetiku u ulici Yarmouk Market u naselju Al-Daraj. / Reuters
5 Septembar 2025

U izraelskim zračnim napadima ubijen je 21 Palestinac, uključujući djecu i žene, a desetine su ranjene u nizu napada širom Gaze od petka ujutro, prema medicinskim izvorima.

U Gazi su tri Palestinca ubijena, a nekoliko je ranjeno u zračnom napadu na stan u zgradi Abu Dhabi nasuprot bolnice Al-Khidmah.

Tri osobe su ubijene, a sedam ranjeno u izraelskom napadu na stan u blizini Centra za protetiku u ulici Yarmouk Market u naselju Al-Daraj.

Četiri osobe su ubijene u napadu na šator u kojem su smještene raseljene porodice na kampusu Islamskog univerziteta u Al-Rimalu, a još tri su ubijene u odvojenom napadu na stan u Tel al-Hawi, jugozapadno od Gaze.

Izraelski dron pogodio je šator u blizini džamije Al-Noor u ulici Al-Thawra u Al-Rimalu, ubivši dvije osobe, a još tri su ubijene u napadu na stan u zgradi Sakeek u naselju Al-Sabra.

Još dvije osobe su ubijene kada je šator u kojem su se nalazile raseljene porodice bombardovan u blizini raskrsnice s Univerzitetom Al-Azhar, dok je još jedan civil ubijen u napadu na stan u blizini YMCA u zapadnom gradu Gaze.

Izraelska vojska nastavila je rušenje koristeći eksplozivne robote u Jabaliji i sjeveroistočnom Sheikh Radwanu, uz artiljerijsku vatru na naselja Zeitoun i Al-Sabra i vatru iz kvadkoptera prema stambenim područjima.

U centralnoj i južnoj Gazi, izraelski avioni pogodili su kuću u vlasništvu porodice Al-Danaf u kampu Deir al-Balah nakon što su izdali upozorenje o evakuaciji, bez prijavljenih žrtava.

Artiljerijski napadi su također pogodili područja u južnom i centralnom Khan Younisu bez neposrednih izvještaja o žrtvama.

Izrael je ubio više od 64.200 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

