Sredstva namijenjena za Bosnu i Hercegovinu iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan bit će umanjena za 108,5 miliona eura zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende, prenosi Anadolu.

Evropska komisija obavijestila je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da će sredstva namijenjena BiH u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan biti umanjena za deset posto, odnosno za 108,5 miliona eura, zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende, objavili su pojedini mediji u BiH pozivajući se na izvore iz sjedišta EU-a u Briselu.

Odluka znači da će Bosna i Hercegovina u okviru Regionalnog garantnog fonda sada raspolagati sa 976,6 miliona eura, umjesto prvobitno predviđenih 1,085 milijardi eura.

Kako se navodi u medijskim izvještajima, članica Evropske komisije zadužena za proširenje Marta Kos u pismu poslanom ovim povodom navodno je podsjetila da je Komisija 18. juna upozorila na nužnost dostavljanja Reformske agende najkasnije do samita lidera Zapadnog Balkana koji je održan 1. jula u Skoplju.

Tri dana prije samita u Skoplju, Vijeće ministara BiH je na telefonskoj sjednici usvojilo Nacrt liste reformi i Nacrt reformske agende.

U saopćenju od 27. juna, navodi se kako su zadužena nadležna ministarstva u Vijeću ministara da, "zajedno sa svim nadležnim ministarstvima drugih razina u BiH, nastave aktivnosti na usaglašavanju komentara u cilju finalizacije teksta Reformske agende, u skladu s ustavnim nadležnostima".

Kos je na samitu u Skoplju tim povodom izjavila kako su "dobre vijesti" iz Bosne i Hercegovine, "da je Vijeće ministara usvojilo program, što je prvi uslov da imamo Reformsku agendu". Izrazila je očekivanje "da ćemo dobiti službenu notu iz Sarajeva u narednih nekoliko dana, kada će oni to učiniti".

Kako Bosna i Hercegovina još nije usvojila dokument Reformske agende koji traži Evropska komisija, došlo je do prvog umanjenja sredstava, a ukoliko to ne bude učinjeno do 30. septembra, navodi se u pomenutim izvještajima, Komisija će izvršiti dodatno umanjenje sredstava za još deset posto.