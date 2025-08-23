Najmanje 62.622 Palestinca su ubijena u izraelskoj ofanzivi na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva Gaze.

U saopćenju ministarstva navedeno je da je u posljednja 24 sata u bolnice stiglo 61 tijelo, dok je 308 osoba ranjeno, čime je ukupan broj ranjenih u izraelskoj ofanzivi dostigao 157.673.

"Mnogo žrtava još je zatrpano ispod ruševina i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se u saopćenju.

Ministarstvo je također navelo da je 16 Palestinaca ubijeno, a više od 111 ranjeno od izraelske vojske dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.076, dok je više od 15.308 ranjeno od 27. maja.

U istom periodu, osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je od neuhranjenosti i gladi u blokiranom Pojasu Gaze, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 281, uključujući 114 djece.