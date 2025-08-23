Najmanje 62.622 Palestinca su ubijena u izraelskoj ofanzivi na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva Gaze.
U saopćenju ministarstva navedeno je da je u posljednja 24 sata u bolnice stiglo 61 tijelo, dok je 308 osoba ranjeno, čime je ukupan broj ranjenih u izraelskoj ofanzivi dostigao 157.673.
"Mnogo žrtava još je zatrpano ispod ruševina i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se u saopćenju.
Ministarstvo je također navelo da je 16 Palestinaca ubijeno, a više od 111 ranjeno od izraelske vojske dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.076, dok je više od 15.308 ranjeno od 27. maja.
U istom periodu, osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je od neuhranjenosti i gladi u blokiranom Pojasu Gaze, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 281, uključujući 114 djece.
Od 2. marta, izraelske vlasti u potpunosti su zatvorile sve granične prelaze Gaze, stvarajući humanitarnu krizu za 2,4 miliona stanovnika teritorije.
Izraelska vojska je 18. marta nastavila napade na Pojas Gaze, usmrtivši 10.778 ljudi i ranivši 45.632, čime je prekinut primirje i sporazum o razmjeni zatvorenika koji je bio na snazi od januara.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog ratnih dejstava u Gazi