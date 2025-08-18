RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Brutalni napad izraelskih snaga na Palestince koji su iznosili tijelo
Snimak koji je podijelila Al Jazeera prikazuje kako su izraelske snage izvršile brutalni zračni napad na tri palestinska civila koji su pokušavali prenijeti tijelo poginulog u Gazi, u oblasti Al-Shujaiah, 18. maja.
18 August 2025

