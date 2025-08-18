Brutalni napad izraelskih snaga na Palestince koji su iznosili tijelo
Snimak koji je podijelila Al Jazeera prikazuje kako su izraelske snage izvršile brutalni zračni napad na tri palestinska civila koji su pokušavali prenijeti tijelo poginulog u Gazi, u oblasti Al-Shujaiah, 18. maja.
Brutalni napad izraelskih snaga na Palestince koji su iznosili tijelo / TRT Balkan
18 August 2025
Snimak koji je podijelila Al Jazeera prikazuje kako su izraelske snage izvršile brutalni zračni napad na tri palestinska civila koji su pokušavali prenijeti tijelo poginulog u Gazi, u oblasti Al-Shujaiah, 18. maja.