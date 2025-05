Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Krepoljinu da će Srbija izdržati i pobijediti zlo koje je "spolja napalo našu zemlju i koje želi da je uništi" naglašavajući da su tri mjeseca blokada razorili ekonomiju zemlje, prenosi Anadolu.

Vučić je u razgovoru sa građanima u Domu kulture u Krepoljinu, trećeg dana posjete istočnoj Srbiji, rekao da je dovoljno samo pogledati "one koji su se udružili i koji podržavaju sve one koji su protiv Srbije, od Aljbina Kurtija do Hrvata i Sarajeva i sve je jasno".

"Ništa više niko drugi ne mora ni da vam objašnjava. Ništa više niko drugi ne mora ni da kaže. Samo da pogledate one koji su se ujedinili u borbi protiv Srbije i sve ste razumeli. Izdržaćemo mi to. Uništili su nam tri meseca, pojeli su nam tri meseca", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

On je istakao da su tri mjeseca blokada razorili ekonomiju Srbije, ali da "ćemo podići Srbiju" i izrazio uvjerenje da će Srbija već ove godine biti među prve tri zemlje po stopi rasta u cijeloj Evropi.

"Razorili su nam ekonomiju za tri meseca, ali jednom su to uradili i u 12 godina, pa smo uspeli Srbiju da podignemo. Podići ćemo Srbiju i posle ova tri meseca blokada, razaranja, nerada, neodgovornosti i uništavanja. Već ove godine verujem da ćemo biti u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi", naveo je.

Studenti i građani protestuju od kraja prošle godine, nakon što je 1. novembra u padu nadstrešnice na Glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 15 osoba.

U blokadama su najmanje 63 fakulteta pet državnih univerziteta, dva privatna fakulteta i četiri visoke strukovne škole.

Premijer Srbije Miloš Vučević podnio je ostavku na mjesto šefa vlade, a širom zemlje pokrenute su istrage i akcije hapšenja osumnjičenih za korupciju.