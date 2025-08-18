Palestinska grupa otpora Hamas pristala je na prijedlog o 60-dnevnom primirju u Gazi, koji su iznijeli egipatski i katarski posrednici, prenijeli su u ponedjeljak egipatski mediji.

Državni kanal Al-Qahera News, pozivajući se na neimenovane egipatske izvore, naveo je da plan predviđa da se izraelske snage premjeste u blizini granice kako bi olakšale ulazak humanitarne pomoći u Gazu.

Prijedlog uključuje privremeni prekid vojnih operacija u trajanju od dva mjeseca, tokom kojeg bi se realizovala razmjena zatvorenika i talaca. Prema izvještaju, dogovor predviđa oslobađanje deset izraelskih talaca živih i povratak 18 tijela, u zamjenu za neodređen broj palestinskih zatvorenika.