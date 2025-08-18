RAT PROTIV GAZE
Hamas prihvata egipatski prijedlog primirja u Gazi na 60 dana
Plan uključuje privremeni prekid vojnih operacija, djelimičnu razmjenu talaca i premještanje izraelskih trupa blizu granice.
Nije bilo neposrednih komentara od strane Hamasa niti posrednika u vezi s izvještajem. / AP
Palestinska grupa otpora Hamas pristala je na prijedlog o 60-dnevnom primirju u Gazi, koji su iznijeli egipatski i katarski posrednici, prenijeli su u ponedjeljak egipatski mediji.

Državni kanal Al-Qahera News, pozivajući se na neimenovane egipatske izvore, naveo je da plan predviđa da se izraelske snage premjeste u blizini granice kako bi olakšale ulazak humanitarne pomoći u Gazu.

Prijedlog uključuje privremeni prekid vojnih operacija u trajanju od dva mjeseca, tokom kojeg bi se realizovala razmjena zatvorenika i talaca. Prema izvještaju, dogovor predviđa oslobađanje deset izraelskih talaca živih i povratak 18 tijela, u zamjenu za neodređen broj palestinskih zatvorenika.

Izvori navode da Hamas smatra ovaj plan najboljom dostupnom opcijom za zaštitu stanovništva Gaze od eskalacije sukoba, kao i mogućim prvim korakom ka trajnom rješenju.

Nije bilo neposrednih komentara od strane Hamasa niti posrednika u vezi s izvještajem.

