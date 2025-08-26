Najmanje 52 Palestinaca, uključujući šest novinara, ubijeno je u ponedjeljak, a desetine su povrijeđene u novim izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, prema riječima medicinara.

Ministarstvo zdravstva saopštilo je da je 20 ljudi ubijeno, uključujući pet novinara i vatrogasca, u izraelskom napadu na Medicinski kompleks "Nasser" u Khan Younisu na jugu Gaze.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa sa dva zračna napada, napominjući da se drugi napad dogodio dok su spasilačke ekipe stizale da evakuišu ranjene i izvuku mrtve.

Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je ubijen i njen fotograf Mohammad Salama.

Medicinski izvor, kojeg je citirala Anadolu, također je potvrdio smrt fotoreportera Mariama Abu Dagge.

Fotoreporter Moaz Abu Taha također je ubijen u izraelskom napadu usmjerenom na bolnicu.

Medicinski izvori također su potvrdili Anadolu da je Ahmed Abu Aziz, slobodni novinar tuniskih i marokanskih novinskih stranica, preminuo od povreda zadobijenih u izraelskom napadu.

Palestinska civilna zaštita saopćila je da je vozač vatrogasnog vozila poginuo tokom napada, a da je sedam drugih članova njegovog tima povrijeđeno dok su pokušavali spasiti žrtve i izvući tijela.

Medicinski izvor rekao je da su još dvije osobe, uključujući Hassana Douhana, novinara palestinskih dnevnih novina Al-Hayat al-Jadida, također ubijene od vatre izraelske vojske u području Al-Mawasi u južnoj Gazi.

Izraelska vojska potvrdila je napad na bolnicu, tvrdeći da "žali zbog bilo kakve štete nanesene neuključenim [civilima] i ni na koji način ne usmjerava napade na novinare".

U vojnom saopštenju se navodi da je načelnik generalštaba Eyal Zamir naredio "početnu istragu što je prije moguće" o napadu.

Prethodne izraelske vojne istrage napada na civile i humanitarne radnike nisu rezultirale odgovornošću, što neki posmatrači smatraju pokušajem izbjegavanja odgovornosti.

Novi smrtni slučajevi povećali su broj novinara ubijenih u Gazi od oktobra 2023. na 246, prema podacima Vladinog ureda za medije Gaze.

Osuda

Smrtonosni napad na palestinske novinare izazvao je talas osuda medijskih organizacija.

Associated Press je potvrdio da je među ubijenima Abu Dagga, 33-godišnji slobodni novinar koji je izvještavao za AP od početka rata u Gazi.

Abu Dagga je izvještavao o humanitarnoj krizi u bolnici "Nasser", izvještavajući o doktorima koji se bore da spasu djecu koja pate od teške pothranjenosti uprkos tome što nisu imali prethodnih zdravstvenih problema, navodi se.

Londonski Independent Arabia također je oplakivao Abu Daggu, nazivajući je "primjerom hrabrosti i predanosti u prenošenju istine".