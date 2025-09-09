Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić je nakon sastanka s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom u Zagrebu izrazio je važnost hitnog i bezuvjetnog oslobađanja svih izraelskih talaca, ali i spremnost Hrvatske da doprinose uspostavljanju mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

"Izrazili smo zabrinutost zbog teške humanitarne situacije i naglasili važnost hitnog i bezuvjetnog oslobađanja svih izraelskih talaca. Od ključne je važnosti osigurati isporuku humanitarne pomoći u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom”, rekao je Grlić Radman na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta sa Saarom u Zagrebu.

Kada je riječ o budućnosti Bliskog istoka, Grlić Radman je rekao da hrvatska vlada vjeruje da su dijalog i rješenje o dvije države jedini održiv i pravedan put naprijed, a Hrvatska je spremna aktivno doprinijeti svim procesima koji vode uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

“Večeras ću se u Amanu sastati sa svojim jordanskim kolegom Safadijem, a s njim, kao i s egipatskim ministrom vanjskih poslova, razgovarao sam već u Bledu. Nakon Jordana, posjećujemo Siriju”, rekao je.

Dodao je kako je glavna tema današnjeg sastanka bila ekonomska saradnja, naglašavajući da je Izrael prepoznao Hrvatsku kao atraktivnu i sigurnu investicijsku destinaciju, posebno u području obnovljivih izvora energije i turizma.

“Veliko mi je zadovoljstvo naglasiti da je Hrvatska već godinama jedno od omiljenih odredišta izraelskih turista”, rekao je Grlić Radman.

Podsjećajući također da je Hrvatska aktivna članica Međunarodne alijanse za sjećanje na Holokaust, šef hrvatske diplomatije rekao je da to “potvrđuje našu trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na žrtve Holokausta i našu obavezu borbe protiv antisemitizma i svih oblika rasizma i diskriminacije”.

Potvrdio je da su se tokom sastanka “dotakli i procesa na Zapadnom Balkanu”.