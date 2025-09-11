Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u srijedu u Istanbulu sa ministrom vanjskih poslova Republike Turkiye Hakanom Fidanom, tokom sastanka razgovarano je o daljem jačanju političke i ekonomske saradnje dvije države.
Milatović je istakao da Crnu Goru i Turkiye povezuje 146 godina diplomatskih odnosa, te da su dvije države primjer kako se od nekadašnjih suparnika, zalaganjem i vizijom, postaje strateški partner.
„Formiranjem Savjeta za saradnju na visokom nivou stvorićemo okvir za dublje povezivanje i bližu saradnju. Svaki susret prilika je da otvorimo nova vrata – za investicije, ekonomsku saradnju i nova radna mjesta. To je način da naše prijateljstvo pretočimo u konkretne rezultate za naše građane“, poručio je Milatović, saopćio je njegov ured.
On je podsjetio da je Turkiye vodeći investitor u Crnoj Gori, da sve više turskih turista posjećuje našu zemlju, čemu doprinosi dobra avio-povezanost između dvije države.
Ministar Fidan izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost povodom posjete predsjednika Milatovića, naglasivši da je ona potvrda bliskih odnosa i kontinuiranog političkog dijaloga. On je istakao da postoji značajan prostor za jačanje saradnje u oblasti trgovine, turizma i investicija, uz ocjenu da odlični politički odnosi predstavljaju najbolju osnovu za nove projekte.
„Crna Gora i Turkiye, kao saveznice u NATO-u i zemlje na evropskom putu, dijele viziju stabilnog i bezbjednog evropskog i evroatlantskog prostora. Crna Gora vidi Tursku kao važnog partnera u izgradnji prosperitetnijeg regiona, a obje strane izrazile su spremnost da zajedničkim inicijativama dodatno prodube saradnju“, navedeno je tokom sastanka.
Tokom razgovora istaknuto je da je predsjednik Milatović uputio poziv predsjedniku Republike Turkiye Recepu Tayyipu Erdoganu da naredne godine, povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, posjeti Podgoricu, a očekuje se da bi takva posjeta bila snažna potvrda strateškog partnerstva dvije države.
Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i ministar za dijasporu Mirsad Azemović.