Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u srijedu u Istanbulu sa ministrom vanjskih poslova Republike Turkiye Hakanom Fidanom, tokom sastanka razgovarano je o daljem jačanju političke i ekonomske saradnje dvije države.

Milatović je istakao da Crnu Goru i Turkiye povezuje 146 godina diplomatskih odnosa, te da su dvije države primjer kako se od nekadašnjih suparnika, zalaganjem i vizijom, postaje strateški partner.

„Formiranjem Savjeta za saradnju na visokom nivou stvorićemo okvir za dublje povezivanje i bližu saradnju. Svaki susret prilika je da otvorimo nova vrata – za investicije, ekonomsku saradnju i nova radna mjesta. To je način da naše prijateljstvo pretočimo u konkretne rezultate za naše građane“, poručio je Milatović, saopćio je njegov ured.

On je podsjetio da je Turkiye vodeći investitor u Crnoj Gori, da sve više turskih turista posjećuje našu zemlju, čemu doprinosi dobra avio-povezanost između dvije države.