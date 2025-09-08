Još šest Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je u posljednja 24 sata od gladi i teške pothranjenosti u Pojas Gaze, koji je pod izraelskom blokadom, saopštilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.

Novim smrtnim slučajevima broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao je na 393, uključujući 140 djece, dodalo je ministarstvo u saopštenju.

Prema ministarstvu, 115 smrtnih slučajeva, među njima 25 djece, dogodilo se nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi Integrisane klasifikacije faza prehrambene sigurnosti (IPC) prošlog mjeseca zvanično proglasio Gazu zonom gladi.