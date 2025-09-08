RAT PROTIV GAZE
Još šest Palestinaca umrlo od gladi u opkoljenoj Gazi
Među 393 osobe koje su od oktobra 2023. umrle od gladi u Gazi je i 140 djece, saopštilo je Ministarstvo zdravstva.
Izrael je od oktobra 2023. u brutalnoj ofanzivi ubio više od 64.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu. / Reuters
8 Septembar 2025

Još šest Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je u posljednja 24 sata od gladi i teške pothranjenosti u Pojas Gaze, koji je pod izraelskom blokadom, saopštilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.

Novim smrtnim slučajevima broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao je na 393, uključujući 140 djece, dodalo je ministarstvo u saopštenju.

Prema ministarstvu, 115 smrtnih slučajeva, među njima 25 djece, dogodilo se nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi Integrisane klasifikacije faza prehrambene sigurnosti (IPC) prošlog mjeseca zvanično proglasio Gazu zonom gladi.

Preporučeno

Izrael je od oktobra 2023. u brutalnoj ofanzivi ubio više od 64.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s procesom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.

