Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da se svjetska ekonomska gravitacija pomiče prema Aziji, nazivajući to prilikom za produbljivanje saradnje putem platformi poput Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i organizacije BRICS-a.

“S obzirom na to da se centar globalne ekonomske aktivnosti sve više pomiče prema azijsko-pacifičkoj regiji, otvaraju se nove mogućnosti za izgradnju obostrano korisnih veza, ne samo bilateralno, već i unutar okvira poput ŠOS-a i BRICS-a“, rekao je Putin u pozdravnom obraćanju učesnicima 10. Istočnog ekonomskog foruma, prema saopštenju Kremlja.

Forum, koji će se održati od 3. do 6. septembra u Vladivostoku na temu “Daleki istok: Saradnja za mir i prosperitet“, ugostit će oko 6.000 delegata iz 36 zemalja.