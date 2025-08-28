SVIJET
Putin vidi Aziju kao novo središte svjetske ekonomije
Pomjeranje globalnog centra u Aziju donosi mogućnosti za saradnju ŠOS-a i BRICS-a, kazao je ruski lider.
28 August 2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da se svjetska ekonomska gravitacija pomiče prema Aziji, nazivajući to prilikom za produbljivanje saradnje putem platformi poput Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i organizacije BRICS-a.

“S obzirom na to da se centar globalne ekonomske aktivnosti sve više pomiče prema azijsko-pacifičkoj regiji, otvaraju se nove mogućnosti za izgradnju obostrano korisnih veza, ne samo bilateralno, već i unutar okvira poput ŠOS-a i BRICS-a“, rekao je Putin u pozdravnom obraćanju učesnicima 10. Istočnog ekonomskog foruma, prema saopštenju Kremlja.

Forum, koji će se održati od 3. do 6. septembra u Vladivostoku na temu “Daleki istok: Saradnja za mir i prosperitet“, ugostit će oko 6.000 delegata iz 36 zemalja.

Njegov program obuhvata 90 sesija u sedam tematskih blokova.

Pokrenut 2015. godine, Istočni ekonomski forum je izrastao u jednu od glavnih ruskih platformi za privlačenje investicija i jačanje njene uloge u azijsko-pacifičkoj regiji.

