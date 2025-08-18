Izraelska mornarica izvela je u nedjelju napade na položaje Huta u glavnom gradu Jemena, Sani.

Prema navodima medijske agencije Saba, koju vode Huti, napadi su ciljali Centralnu termoelektranu Haziz u okrugu Sanhan, južno od Sane.

Pozivajući se na lokalne izvore, agencija je izvijestila da je napad pogodio generatore električne energije, čime su oni izbačeni iz funkcije.

Izvor iz jemenske Civilne zaštite rekao je da su vatrogasci uspjeli ugasiti požar koji je izbio nakon udara.

Izraelski javni emiter KAN, pozivajući se na sigurnosnog zvaničnika, potvrdio je da je u napadu učestvovala izraelska mornarica.