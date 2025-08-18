SVIJET
1 minuta čitanja
Izraelska mornarica gađala termoelektranu u Sani
Prema navodima medijske agencije Saba, koju vode Huti, napadi su ciljali Centralnu termoelektranu Haziz u okrugu Sanhan, južno od Sane.
Izraelska mornarica gađala termoelektranu u Sani
Izvor iz jemenske Civilne zaštite rekao je da su vatrogasci uspjeli ugasiti požar koji je izbio nakon udara. / AA
18 August 2025

Izraelska mornarica izvela je u nedjelju napade na položaje Huta u glavnom gradu Jemena, Sani.

Prema navodima medijske agencije Saba, koju vode Huti, napadi su ciljali Centralnu termoelektranu Haziz u okrugu Sanhan, južno od Sane.

Pozivajući se na lokalne izvore, agencija je izvijestila da je napad pogodio generatore električne energije, čime su oni izbačeni iz funkcije.

Izvor iz jemenske Civilne zaštite rekao je da su vatrogasci uspjeli ugasiti požar koji je izbio nakon udara.

Izraelski javni emiter KAN, pozivajući se na sigurnosnog zvaničnika, potvrdio je da je u napadu učestvovala izraelska mornarica.

Preporučeno

Hizam al-Assad, član Političkog biroa Huta, napisao je na američkoj društvenoj mreži X da “kriminalni i bankrotirani neprijatelj gađa isključivo servisne objekte i civilnu infrastrukturu poput električne energije i vode.”

Istovremeno, izraelska vojska saopćila je da je presretnuta raketa ispaljena iz Jemena, što je izazvalo sirene za zračnu uzbunu u centralnom Izraelu.

Prema izvještaju kanala Channel 12, incident je prouzrokovao privremeno zatvaranje izraelskog zračnog prostora.

Huti se zasad nisu oglasili o izraelskim tvrdnjama.

Od novembra 2023. godine Huti napadaju komercijalne brodove u Crvenom moru, Adenskom i Arabijskom moru, u znak podrške Palestincima u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.900 ljudi u izraelskim napadima.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us