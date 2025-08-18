Izraelska mornarica izvela je u nedjelju napade na položaje Huta u glavnom gradu Jemena, Sani.
Prema navodima medijske agencije Saba, koju vode Huti, napadi su ciljali Centralnu termoelektranu Haziz u okrugu Sanhan, južno od Sane.
Pozivajući se na lokalne izvore, agencija je izvijestila da je napad pogodio generatore električne energije, čime su oni izbačeni iz funkcije.
Izvor iz jemenske Civilne zaštite rekao je da su vatrogasci uspjeli ugasiti požar koji je izbio nakon udara.
Izraelski javni emiter KAN, pozivajući se na sigurnosnog zvaničnika, potvrdio je da je u napadu učestvovala izraelska mornarica.
Hizam al-Assad, član Političkog biroa Huta, napisao je na američkoj društvenoj mreži X da “kriminalni i bankrotirani neprijatelj gađa isključivo servisne objekte i civilnu infrastrukturu poput električne energije i vode.”
Istovremeno, izraelska vojska saopćila je da je presretnuta raketa ispaljena iz Jemena, što je izazvalo sirene za zračnu uzbunu u centralnom Izraelu.
Prema izvještaju kanala Channel 12, incident je prouzrokovao privremeno zatvaranje izraelskog zračnog prostora.
Huti se zasad nisu oglasili o izraelskim tvrdnjama.
Od novembra 2023. godine Huti napadaju komercijalne brodove u Crvenom moru, Adenskom i Arabijskom moru, u znak podrške Palestincima u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.900 ljudi u izraelskim napadima.