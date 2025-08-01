РЕГИОН
Судот на Босна и Херцеговина ја потврди првостепената пресуда против Милорад Додик
Додик е осуден со првостепената пресуда на една година затвор и шестгодишна забрана за вршење политички функции поради непочитување на одлуките на високиот претставник во БиХ, Кристијан Шмит
1 август 2025

Апелациониот совет на Судот на Босна и Херцеговина ја потврди првостепената пресуда против претседателот на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, изјави адвокатот Горан Бубиќ за РТРС во петок.

Бубиќ изјави дека Судот на БиХ по телефон го информирал дека жалбите и на одбраната и на Обвинителството на БиХ се отфрлени и дека првостепената пресуда е потврдена во целост.

Додик е осуден со првостепената пресуда на една година затвор и шестгодишна забрана за вршење политички функции поради непочитување на одлуките на високиот претставник во БиХ, Кристијан Шмит.

Иако тој најави дека нема да поднесе жалба на оваа одлука, „бидејќи не е признаена од Судот“, неговиот адвокатски тим поднесе жалба.

Според соопштението од Судот на БиХ, денес до страните е испратена писмена копија од пресудата, а жалбата против оваа пресуда не е дозволена.

Второобвинетиот, Милош Лукиќ, кој беше вршител на должноста директор на Службениот весник на Република Српска, е ослободен од истото кривично дело.

Веднаш по судската одлука, Народното Собрание на РС ги забрани активностите на државните институции на БиХ, на Врховниот судски и обвинителски совет на Босна и Херцеговина (ВСТВ), Обвинителството на Босна и Херцеговина, Судот на Босна и Херцеговина и Агенцијата за истрага и заштита на Босна и Херцеговина (СИПА).

