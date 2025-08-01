Апелациониот совет на Судот на Босна и Херцеговина ја потврди првостепената пресуда против претседателот на босанско-херцеговскиот ентитет Република Српска, Милорад Додик, изјави адвокатот Горан Бубиќ за РТРС во петок.

Бубиќ изјави дека Судот на БиХ по телефон го информирал дека жалбите и на одбраната и на Обвинителството на БиХ се отфрлени и дека првостепената пресуда е потврдена во целост.

Додик е осуден со првостепената пресуда на една година затвор и шестгодишна забрана за вршење политички функции поради непочитување на одлуките на високиот претставник во БиХ, Кристијан Шмит.

Иако тој најави дека нема да поднесе жалба на оваа одлука, „бидејќи не е признаена од Судот“, неговиот адвокатски тим поднесе жалба.