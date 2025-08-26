ПОЛИТИКА
Протести и блокади во Израел за прекин на огнот и ослободување на заложниците
Демонстрантите носеа транспаренти и ја блокираа Рута 4 во Тел Авив, барајќи од Владата да постигне договор за ослободување на заложниците
Протести и блокади во Израел за прекин на огнот и ослободување на заложниците / AA
26 август 2025

Израелците организираа протест во Тел Авив, блокирајќи ги главните улици и барајќи прекин на огнот во Газа и ослободување на израелските заложници што се држат во блокираната енклава, јавува Анадолу.

Демонстрантите носеа транспаренти и ја блокираа Рута 4 во Тел Авив, барајќи од Владата да постигне договор за ослободување на заложниците.

Некои од демонстрантите запалија гуми, затворајќи ги улиците за сообраќај.

Израел проценува дека Хамас држи 50 заложници, од кои 20 живи, а Тел Авив има притворено над 10.800 Палестинци, за кои групите за човекови права велат дека се под за тортура и медицинско запоставување.

Минатата недела Нетанјаху нареди итни преговори за ослободување на сите заложници, додека продолжуваат плановите за окупирање на градот Газа и присилно раселување на неговите жители.

Израел уби повеќе од 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.


