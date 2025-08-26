Израелците организираа протест во Тел Авив, блокирајќи ги главните улици и барајќи прекин на огнот во Газа и ослободување на израелските заложници што се држат во блокираната енклава, јавува Анадолу.

Демонстрантите носеа транспаренти и ја блокираа Рута 4 во Тел Авив, барајќи од Владата да постигне договор за ослободување на заложниците.

Некои од демонстрантите запалија гуми, затворајќи ги улиците за сообраќај.

Израел проценува дека Хамас држи 50 заложници, од кои 20 живи, а Тел Авив има притворено над 10.800 Палестинци, за кои групите за човекови права велат дека се под за тортура и медицинско запоставување.

Минатата недела Нетанјаху нареди итни преговори за ослободување на сите заложници, додека продолжуваат плановите за окупирање на градот Газа и присилно раселување на неговите жители.