Во текот на изминатото деноноќие на територијата на Северна Македонија има вкупно 27 пожари на отворен простор, од кои еден е активен, 2 се под контрола и изгаснати се 24 пожари.
Активни се пожарите во Општина Долнени с.Долгаец (мешана шума), под контрола се два во Општина Македонски Брод на подрачјето Јасен (мешана шума); и во Општина Гевгелија на планината Кожуф (висока шума).
Како што информира ЦУК изгаснати се 24 пожари:
- Општина Шуто Оризари: с.Визбегово (ѓубре); Општина Ѓорче Петров: с.Никиштани (сува трева); Општина Бутел: с.Љуботен (сува трева); Општина Сарај: с.Арнакија (сува трева); Општина Гази Баба: с.Стајковци (фолија и насад); Општина Студеничани Марков Рид (сува трева); Општина Студеничани с.Драчевица (мешана шума и сува трева); Општина Прилеп с.Мажучиште (сува трева); Општина Прилеп Градски гробишта (сува трева); Општина Крушево: с.Пресил (сува трева); Општина Радовиш: Радовиш (сува трева); Општина Василево: с.Василево (сува трева, трска и депонија); Општина Босилово: с.Моноспитово (сува трева и бандера); Општина Струга: с.Долна Белица (депонија); Општина Велес с.Мамутчево (сува трева); Општина Велес с.Клуковец – с.Баница (сува трева); Општина Зрновци: с.Зрновци (дива депонија); Општина Чешиново-Облешево: с.Теранци – с.Видовиште (стрниште, прнар и сува трева); Општина Куманово: кај Железничка станица (сува трева); Oпштина Липково: с.Опае – с.Ваксинце (сува трева и стрниште); Општина Тетово кај пругата во Тетово (ѓубриште); Општина Тетово на влез во Тетово (отпад); Општина Желино с.Палатица (сува трева); Општина Желино пат с.Желино – с.Сиричино (дива депонија).