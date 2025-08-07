СВЕТ
1 мин читање
Мерц му се заблагодари на Трамп за посредувањето меѓу Русија и Украина
Германскиот канцелар телефонски разговарал со украинскиот претседател Зеленски. Во разговотот двајцата ја истакнале улогата на претседателот на САД во посредувањето меѓу двете држави.
Мерц му се заблагодари на Трамп за посредувањето меѓу Русија и Украина
FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy visits Germany / Reuters
пред 16 часа

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска јавно му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп за неговите напори за посредување меѓу Украина и Русија.

„Разговарав со претседателот Зеленски за средбата меѓу специјалниот претставник на САД Виткоф и Путин. И двајцата сме благодарни на американскиот претседател за неговите напори за посредување и сме во близок контакт со Соединетите Американски Држави и нашите европски партнери“, објави Мерц на X.

Телефонскиот повик следеше по посетата на Виткоф на Москва, каде што се сретна со Путин приближно три часа. По средбата, двете страни изјавија дека Трамп и Путин ќе се сретнат „во наредните денови“ за да разговараат за војната во Украина.

Препорачано

Портпаролот на германската влада, Стефан Корнелиус, изјави дека Мерц и Зеленски темелно разговарале за неодамнешните дипломатски случувања.

„Двајцата лидери ги пофалија напорите за посредување на американскиот претседател и се согласија дека Русија мора да ја заврши својата агресивна војна, која го крши меѓународното право. Тие се согласија да одржуваат близок контакт со европските партнери и САД. Германскиот канцелар го увери украинскиот претседател во неговата континуирана поддршка“, рече портпаролот

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us