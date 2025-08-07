Германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска јавно му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп за неговите напори за посредување меѓу Украина и Русија.

„Разговарав со претседателот Зеленски за средбата меѓу специјалниот претставник на САД Виткоф и Путин. И двајцата сме благодарни на американскиот претседател за неговите напори за посредување и сме во близок контакт со Соединетите Американски Држави и нашите европски партнери“, објави Мерц на X.

Телефонскиот повик следеше по посетата на Виткоф на Москва, каде што се сретна со Путин приближно три часа. По средбата, двете страни изјавија дека Трамп и Путин ќе се сретнат „во наредните денови“ за да разговараат за војната во Украина.