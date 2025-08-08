САД во четврток објавија нови санкции против 18 лица и субјекти за кои се тврди дека се вклучени во помагањето на Иран да ги избегне санкциите на САД.

Според Министерството за финансии, санкциите се насочени кон финансиски и информатичко-технолошки мрежи обвинети за олеснување на нелегалните приходи за иранскиот режим и овозможување на домашна репресија.

На листата се наоѓаат компанијата RUNC Exchange System, која наводно изградила алтернативен систем за банкарски пораки, и Cyrus Offshore Bank, која наводно се користи за маскирање на трансакции за санкционираните ирански институции. Технолошката фирма FANAP и нејзините подружници исто така се наоѓаат на црната листа поради нивната улога во операциите за надзор поврзани со владата.