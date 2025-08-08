САД во четврток објавија нови санкции против 18 лица и субјекти за кои се тврди дека се вклучени во помагањето на Иран да ги избегне санкциите на САД.
Според Министерството за финансии, санкциите се насочени кон финансиски и информатичко-технолошки мрежи обвинети за олеснување на нелегалните приходи за иранскиот режим и овозможување на домашна репресија.
На листата се наоѓаат компанијата RUNC Exchange System, која наводно изградила алтернативен систем за банкарски пораки, и Cyrus Offshore Bank, која наводно се користи за маскирање на трансакции за санкционираните ирански институции. Технолошката фирма FANAP и нејзините подружници исто така се наоѓаат на црната листа поради нивната улога во операциите за надзор поврзани со владата.
„Овие акции ја зајакнуваат нашата посветеност да му се одрече пристапот на Иран до меѓународниот финансиски систем сè додека тој продолжува со дестабилизирачко однесување“, изјави портпаролката на Стејт департментот, Тами Брус, во соопштението.
Министерот за финансии, Скот Бесент, рече дека ознаките се дел од поширока кампања за максимален економски притисок. „На иранскиот режим му снемуваат места за криење“, рече тој. „Министерството за финансии ќе продолжи да ги попречува шемите на Иран насочени кон избегнување на нашите санкции, да го блокира неговиот пристап до приходи и да ги лиши од капитал неговите програми за оружје.“