Научниците очекуваат дека со проектот УК Биобанк (UK Biobank) ќе обезбедат фасцинантен увид во човечкото стареење и најраните знаци на болести.

По скенирањето на 100.000 луѓе од глава до петици, во најголемиот проект во светот за собирање слики од целото тело, експертите ќе имаат на располагање милијарда слики од органи, крвни садови и коски.

По завршувањето проектот кој траеше една деценија, квалификувани истражувачи ширум светот ќе имаат пристап до милијарди слики од срца, мозоци, абдомени, крвни садови, коски и зглобови на анонимни волонтери, заедно со медицински истории и богати податоци за нивната генетика, здравје и начин на живот.

Неверојатен увид во човечкото тело

Подгрупи на слики собрани од УК Биобанк, која го следи здравјето на половина милион луѓе во Велика Британија, веќе беа корисни во потврдувањето како срцето влијае на психијатриските нарушувања и покажаа дека скенирањата можат да предвидат десетици болести.

Тие исто така сугерираат дека не постои количина на алкохол што е здрава.

„Истражувачите сега имаат неверојатен увид во телото. За прв пат, истражувачите можат да проучуваат како старееме и како се развиваат болестите со зачудувачки детали и во огромни размери“, рече Наоми Ален, научник во УК Биобанк.

„Се надеваме дека овие наоди ќе го променат начинот на кој светот ги открива и третира болестите пред луѓето да се разболат“, додаде Наоми Ален, објави Гардијан.

Проектот вклучува 12.000 слики од секој волонтер, откривајќи ја големината, обликот и структурата на мозокот, коските, срцето и другите органи, заедно со густината на коските и телесните масти. Исто така, со ултразвучно скенирање на артериите во вратот се бараа блокади или стеснувања што го зголемуваат ризикот од мозочен удар.

Пол Метјуз, еден од водечките експерти на проектот УК Биобанк и професор по невронаука на Империјал колеџ во Лондон, рече дека снимките биле толку детални што научниците можеле да ги забележат луѓето со поголем ризик од деменција врз основа на промени што претходно биле невидливи.

Скенирањата откриваат разлики во големината на мозокот со големина на лажичка вода, или неколку десетини од процент од вкупниот волумен на мозокот, прецизираше Метјуз. Постапката сега се тестира во британската Национална здравствена служба (НХС).

„Ниту капка“ - како алкохолот влијае на телото

Други истражувања базирани на скенирање на мозокот покажале дека пиењето една до две единици алкохол дневно може да биде поврзано со промени во големината и структурата на мозокот, што потенцијално може да доведе до деменција и губење на меморијата.

„За жал, не постои совршено безбедна количина алкохол што можеме да ја внесеме и сигурно нема да имате корист за вашиот мозок од само една чаша вино дневно“, истакна Метјуз.