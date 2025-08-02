Научниците очекуваат дека со проектот УК Биобанк (UK Biobank) ќе обезбедат фасцинантен увид во човечкото стареење и најраните знаци на болести.
По скенирањето на 100.000 луѓе од глава до петици, во најголемиот проект во светот за собирање слики од целото тело, експертите ќе имаат на располагање милијарда слики од органи, крвни садови и коски.
По завршувањето проектот кој траеше една деценија, квалификувани истражувачи ширум светот ќе имаат пристап до милијарди слики од срца, мозоци, абдомени, крвни садови, коски и зглобови на анонимни волонтери, заедно со медицински истории и богати податоци за нивната генетика, здравје и начин на живот.
Неверојатен увид во човечкото тело
Подгрупи на слики собрани од УК Биобанк, која го следи здравјето на половина милион луѓе во Велика Британија, веќе беа корисни во потврдувањето како срцето влијае на психијатриските нарушувања и покажаа дека скенирањата можат да предвидат десетици болести.
Тие исто така сугерираат дека не постои количина на алкохол што е здрава.
„Истражувачите сега имаат неверојатен увид во телото. За прв пат, истражувачите можат да проучуваат како старееме и како се развиваат болестите со зачудувачки детали и во огромни размери“, рече Наоми Ален, научник во УК Биобанк.
„Се надеваме дека овие наоди ќе го променат начинот на кој светот ги открива и третира болестите пред луѓето да се разболат“, додаде Наоми Ален, објави Гардијан.
Проектот вклучува 12.000 слики од секој волонтер, откривајќи ја големината, обликот и структурата на мозокот, коските, срцето и другите органи, заедно со густината на коските и телесните масти. Исто така, со ултразвучно скенирање на артериите во вратот се бараа блокади или стеснувања што го зголемуваат ризикот од мозочен удар.
Пол Метјуз, еден од водечките експерти на проектот УК Биобанк и професор по невронаука на Империјал колеџ во Лондон, рече дека снимките биле толку детални што научниците можеле да ги забележат луѓето со поголем ризик од деменција врз основа на промени што претходно биле невидливи.
Скенирањата откриваат разлики во големината на мозокот со големина на лажичка вода, или неколку десетини од процент од вкупниот волумен на мозокот, прецизираше Метјуз. Постапката сега се тестира во британската Национална здравствена служба (НХС).
„Ниту капка“ - како алкохолот влијае на телото
Други истражувања базирани на скенирање на мозокот покажале дека пиењето една до две единици алкохол дневно може да биде поврзано со промени во големината и структурата на мозокот, што потенцијално може да доведе до деменција и губење на меморијата.
„За жал, не постои совршено безбедна количина алкохол што можеме да ја внесеме и сигурно нема да имате корист за вашиот мозок од само една чаша вино дневно“, истакна Метјуз.
Патриша Манро, професорка по молекуларна медицина на Универзитетот Квин Мери во Лондон, работи на генетиката на структурата, функцијата и срцевите заболувања.
Новите слики ги снимаат циклусите на срцевиот ритам, што ѝ овозможува да бара гени кои ја контролираат функцијата на срцето како пумпа, како и неговата структура, а можат да видат и кога работите тргнуваат наопаку.
Лекарите долго време го користат индексот на телесна маса (БМИ) за да го проценат ризикот од дијабетес и срцеви заболувања кај луѓето, но абдоминалните скенирања покажуваат дека луѓето со ист БМИ и обем на половината можат да имаат радикално различни распределби на маснотии, што го менува нивниот ризик од срцеви заболувања.
Како се менува телото
Како дел од проектот УК Биобанк, 60.000 волонтери сега повторно се скенираат за да се види како се менуваат мозоците, телата и коските на луѓето со текот на годините по првото скенирање.
Луиз Томас, професорка по метаболичко снимање на Универзитетот во Вестминстер, ги прегледала скенирањата направени со разлика од две години.
„Резултатите беа шокантни. Количината на висцерални масти, лошите масти во абдоменот, се зголемија“, истакнува професорката Томас, истакнувајќи дека и мускулите стануваат помасни.
Се очекува медицинските достигнувања направени врз основа на сликите да ги трансформираат процедурите во британската Национална здравствена служба.
Колега на професорката Томас го автоматизираше откривањето на аневризми - опасни по живот испакнатини во ѕидовите на крвните садови.
Додека мажите веќе одат на превентивни прегледи за потенцијални аневризми, жените не се тестираат, иако тие се посериозни кај жените.
„Можеме да направиме многу работи што не можевме да ги направиме порано. Тоа е извонредно“, заклучи Томас.
Извор: ТРТ Балкан и агенции