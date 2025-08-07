Официјална Атина изрази вознемиреност од запленувањето на имотот на Грчката православна црква на Западниот Брег од страна на нелегални израелски доселеници.
Според дневниот весник „Катимерини“, грчките власти изразиле сериозна загриженост во врска со извештаите за проширени упади во земјиштето од страна на доселениците врз имотот што ѝ припаѓа на Грчката православна црква на Западниот Брег, особено околу историскиот манастир „Свети Герасим Јордански“ во близина на градот Ерихон.
Според весникот, тензиите во регионот на Ерихон се зголемиле во последните две години, особено по октомври 2023 година, кога Израел ја започна својата разорна војна врз Газа, при што се појавија најмалку пет нови доселенички пунктови, наводно основани во регионот, честопати претходејќи на понатамошни заземања на земјиште.
Во него се додава дека во Атина е одржан состанок на високо ниво за да се процени ситуацијата, вклучително и проширувањето на нелегалните населби на земјиште под јурисдикција на Ерусалимската грчка православна патријаршија.