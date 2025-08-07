Официјална Атина изрази вознемиреност од запленувањето на имотот на Грчката православна црква на Западниот Брег од страна на нелегални израелски доселеници.

Според дневниот весник „Катимерини“, грчките власти изразиле сериозна загриженост во врска со извештаите за проширени упади во земјиштето од страна на доселениците врз имотот што ѝ припаѓа на Грчката православна црква на Западниот Брег, особено околу историскиот манастир „Свети Герасим Јордански“ во близина на градот Ерихон.