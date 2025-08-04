Специјалниот претставник на САД за Сирија, Том Барак, изрази загриженост поради обновеното насилство во сириските региони Сувајда и Манбиџ, повикувајќи на смиреност и дијалог меѓу сите страни.

Еден сириски припадник на безбедносните сили беше убиен, а други беа повредени кога одметнички групи предводени од водачот на друзите Хикмат ал-Хиџри го прекршија прекинот на огнот во јужната сириска покраина Сувајда во неделата.

Според државната новинска агенција САНА, Сириските демократски сили (СДФ) предводени од ЈПГ/ПКК, исто така, лансираа ракета врз воена позиција во Манбиџ на север.

„Вознемирувачко насилство избувна вчера во Сувајда и во Манбиџ. Дипломатијата е најдобриот начин да се запре насилството и да се изгради мирно, трајно решение“, рече Барак, кој е и амбасадор на САД во Туркије, на својот официјален профил на X.