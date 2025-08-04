ПОЛИТИКА
Том Барак повика на дијалог по обновените насилства во сириските региони Сувајда и Манбиџ
Тој ги повика сите страни да „одржат мир и да ги решаваат разликите преку дијалог, а не крвопролевање“, нагласувајќи дека „Сирија заслужува стабилност“ и „Сиријците заслужуваат мир“.
4 август 2025

Специјалниот претставник на САД за Сирија, Том Барак, изрази загриженост поради обновеното насилство во сириските региони Сувајда и Манбиџ, повикувајќи на смиреност и дијалог меѓу сите страни.

Еден сириски припадник на безбедносните сили беше убиен, а други беа повредени кога одметнички групи предводени од водачот на друзите Хикмат ал-Хиџри го прекршија прекинот на огнот во јужната сириска покраина Сувајда во неделата.

Според државната новинска агенција САНА, Сириските демократски сили (СДФ) предводени од ЈПГ/ПКК, исто така, лансираа ракета врз воена позиција во Манбиџ на север.

„Вознемирувачко насилство избувна вчера во Сувајда и во Манбиџ. Дипломатијата е најдобриот начин да се запре насилството и да се изгради мирно, трајно решение“, рече Барак, кој е и амбасадор на САД во Туркије, на својот официјален профил на X.

Американскиот претставник рече дека Вашингтон е „горд што помогнал во посредувањето за решение во Сувајда“ и во моментов „ко-посредува со Франција за реинтеграција на североистокот во обединета Сирија“.

Сувајда почитува прекин на огнот од 19 јули, по една недела вооружени судири меѓу групите друзи и бедуинските племиња, во кои загинаа 426 лица, според Сириската мрежа за човекови права со седиште во Лондон.

Преодната администрација на Сирија беше формирана откако Башар ал-Асад беше соборен на 8 декември 2024 година и работи на враќање на стабилноста низ целата земја по речиси 25 години авторитарно владеење.

