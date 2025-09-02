Демонстрации по повод Денот на трудот се одржаа во неколку американски градови под знамето на кампањата „Работници пред милијардерите“, при што бараа подобри услови за работа и ги осудија политиките на администрацијата на претседателот Трамп.
Масовните собири беа одржани од страна на движењето „Први мај“ во поголемите градови, вклучувајќи ги Бостон, Чикаго и Њујорк, како и во помалите градови и заедници.
Сакиб Бати, извршен директор на Акциониот центар за расни и економски политики, за „Ју-Ес-Еј Тудеј“ изјави дека демонстрациите имале за цел да покажат „спротивставување на агендата на Трамп и милијардер во секоја заедница, голема и мала“.
Во Њујорк, неколку стотици луѓе се собраа пред Трамп Тауер, скандирајќи „Њујорк е град на работа“, додека дувачки оркестри ги предводеа маршевите, според „Ју-Ес-Еј Тудеј“.
Друг протест се одржа во Талахаси, Флорида, каде што говорниците бараа праведни плати и бенефиции.
Во Балтимор и други делови од Мериленд, „Си-Би-Ес“ објави дека истражителите се собрале на плоштадот МекКелдин и во Вестминстер, опишувајќи ги акциите како „масовна мобилизација во знак на протест против преземањето на власта од страна на милијардерите во Соединетите Американски Држави“.
Во Чикаго, локалните вести објавија дека градоначалникот Брендон Џонсон им се придружил на демонстрантите, скандирајќи „без федерални трупи во градот Чикаго“, среде извештаите за проширени операции за спроведување на имиграцијата планирани од администрацијата на Трамп.
Џонсон, исто така, потпиша извршна наредба со која ѝ се забранува на градската полиција да соработува со федералните воени патроли или со спроведувањето на цивилната имиграција.
Според движењето „Силно првомајско движење“, протестите во понеделникот следеа по јунските митинзи „Без кралеви“, за кои организаторите велат дека привлекле милиони луѓе низ целата земја во знак на отпор кон политиките на американскиот претседател Доналд Трамп.