Демонстрации по повод Денот на трудот се одржаа во неколку американски градови под знамето на кампањата „Работници пред милијардерите“, при што бараа подобри услови за работа и ги осудија политиките на администрацијата на претседателот Трамп.

Масовните собири беа одржани од страна на движењето „Први мај“ во поголемите градови, вклучувајќи ги Бостон, Чикаго и Њујорк, како и во помалите градови и заедници.

Сакиб Бати, извршен директор на Акциониот центар за расни и економски политики, за „Ју-Ес-Еј Тудеј“ изјави дека демонстрациите имале за цел да покажат „спротивставување на агендата на Трамп и милијардер во секоја заедница, голема и мала“.

Во Њујорк, неколку стотици луѓе се собраа пред Трамп Тауер, скандирајќи „Њујорк е град на работа“, додека дувачки оркестри ги предводеа маршевите, според „Ју-Ес-Еј Тудеј“.

Друг протест се одржа во Талахаси, Флорида, каде што говорниците бараа праведни плати и бенефиции.