Техничкиот премиер на Косово, Албин Курти, изјави дека неговата земја планира да произведува сопствени дронови, како и да создаде заедничка воена единица со Албанија.

Курти, на состанокот на Движењето Самоопределување, на којшто говореше за неговиот следен мандат, рече дека ќе бидат издвоени повеќе од една милијарда евра за Безбедносните сили на Косово и најави развој на воени дронови произведени во Косово.

„За нашата војска, во текот на четиригодишниот нареден мандат, ќе издвоиме буџет од над една милијарда евра. Ќе ја продлабочиме и прошириме меѓународната билатерална и мултилатерална соработка со земјите членки на НАТО. Ќе ја ставиме во функција фабриката за муниција и ќе ја развиваме косовската воена индустрија“, изјави Курти.