Најмалку 62.004 Палестинци се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, објави во понеделник Министерството за здравство на енклавата.
Министерството изјави дека 60 лица биле убиени, а 344 повредени во изминатите 24 часа, со што вкупниот број на повредени достигна 156.230.
Министерството, исто така, објави пет нови смртни случаи од глад и неухранетост, вклучувајќи две деца, со што вкупниот број на смртни случаи поврзани со глад достигна 263 од октомври 2023 година, вклучувајќи 112 деца.
Спасувачките напори во Газа остануваат сериозно попречени, бидејќи многу жртви остануваат заробени под урнатините или лежат на улиците, а службите за итни случаи не можат да стигнат до нив поради немилосрдното израелско бомбардирање и недостатокот на опрема.
Од 18 март, кога Израел ја продолжи својата воена кампања по кршењето на договорот за прекин на огнот и размена на затвореници, министерството соопшти дека 10.460 Палестинци се убиени, а 44.189 се повредени.
Во меѓувреме, израелските сили продолжуваат да ги напаѓаат Палестинците кои се обидуваат да пристапат до хуманитарна помош. Во изминатите 24 часа, 27 лица се убиени, а 281 се повредени во вакви напади.
Според Министерството за здравство, израелските сили убиле 1.965 Палестинци и раниле 14.701 лице кое се обидувало да добие многу потребна храна и залихи од 27 мај.
Блокадата на Израел, која целосно го затвори Појасот Газа од почетокот на март, создаде катастрофални услови за 2,4 милиони жители на територијата, што доведе до глад, широко распространети болести и колапс на основните услуги.