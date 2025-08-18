Најмалку 62.004 Палестинци се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, објави во понеделник Министерството за здравство на енклавата.

Министерството изјави дека 60 лица биле убиени, а 344 повредени во изминатите 24 часа, со што вкупниот број на повредени достигна 156.230.

Министерството, исто така, објави пет нови смртни случаи од глад и неухранетост, вклучувајќи две деца, со што вкупниот број на смртни случаи поврзани со глад достигна 263 од октомври 2023 година, вклучувајќи 112 деца.

Спасувачките напори во Газа остануваат сериозно попречени, бидејќи многу жртви остануваат заробени под урнатините или лежат на улиците, а службите за итни случаи не можат да стигнат до нив поради немилосрдното израелско бомбардирање и недостатокот на опрема.