ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Убиени повеќе од 62.000 Палестинци од почетокот на израелските напади во Појасот Газа
Министерството, исто така, објави пет нови смртни случаи од глад и неухранетост, вклучувајќи две деца, со што вкупниот број на смртни случаи поврзани со глад достигна 263 од октомври 2023 година, вклучувајќи 112 деца
Убиени повеќе од 62.000 Палестинци од почетокот на израелските напади во Појасот Газа
Израелските сили убиле 1.965 и раниле 14.701 Палестинци кои се обидувале да дојдат до храна и залихи од 27 мај / AA
18 август 2025

Најмалку 62.004 Палестинци се убиени во геноцидната војна на Израел во Појасот Газа од октомври 2023 година, објави во понеделник Министерството за здравство на енклавата.

Министерството изјави дека 60 лица биле убиени, а 344 повредени во изминатите 24 часа, со што вкупниот број на повредени достигна 156.230.

Министерството, исто така, објави пет нови смртни случаи од глад и неухранетост, вклучувајќи две деца, со што вкупниот број на смртни случаи поврзани со глад достигна 263 од октомври 2023 година, вклучувајќи 112 деца.

Спасувачките напори во Газа остануваат сериозно попречени, бидејќи многу жртви остануваат заробени под урнатините или лежат на улиците, а службите за итни случаи не можат да стигнат до нив поради немилосрдното израелско бомбардирање и недостатокот на опрема.

Препорачано

Од 18 март, кога Израел ја продолжи својата воена кампања по кршењето на договорот за прекин на огнот и размена на затвореници, министерството соопшти дека 10.460 Палестинци се убиени, а 44.189 се повредени.

Во меѓувреме, израелските сили продолжуваат да ги напаѓаат Палестинците кои се обидуваат да пристапат до хуманитарна помош. Во изминатите 24 часа, 27 лица се убиени, а 281 се повредени во вакви напади.

Според Министерството за здравство, израелските сили убиле 1.965 Палестинци и раниле 14.701 лице кое се обидувало да добие многу потребна храна и залихи од 27 мај.

Блокадата на Израел, која целосно го затвори Појасот Газа од почетокот на март, создаде катастрофални услови за 2,4 милиони жители на територијата, што доведе до глад, широко распространети болести и колапс на основните услуги.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us