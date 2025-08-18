Демократите во Тексас, кои ја напуштија државата поради застојот со гувернерот Грег Абот, се вратија во понеделник, завршувајќи го својот обид да го блокираат притисокот на републиканците за агресивна ревизија на изборната мапа на конгресните окрузи на Тексас.

Демократските пратеници ја напуштија државата пред две недели, додека Абот настојуваше државното законодавство да одобри нова мапа на конгресните окрузи што ќе им даде на републиканците пет нови места во Конгресот. Нивното заминување го блокираше Претставничкиот дом на Тексас да го постигне потребниот кворум за одржување на гласањето.

Абот во петокот свика посебна законодавна седница за да се обиде да го усвои новиот план за прераспределба, но беше попречен од маневрирањето на демократите. Тој веднаш свика втора седница што може да трае до 30 дена.