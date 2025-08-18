Демократите во Тексас, кои ја напуштија државата поради застојот со гувернерот Грег Абот, се вратија во понеделник, завршувајќи го својот обид да го блокираат притисокот на републиканците за агресивна ревизија на изборната мапа на конгресните окрузи на Тексас.
Демократските пратеници ја напуштија државата пред две недели, додека Абот настојуваше државното законодавство да одобри нова мапа на конгресните окрузи што ќе им даде на републиканците пет нови места во Конгресот. Нивното заминување го блокираше Претставничкиот дом на Тексас да го постигне потребниот кворум за одржување на гласањето.
Абот во петокот свика посебна законодавна седница за да се обиде да го усвои новиот план за прераспределба, но беше попречен од маневрирањето на демократите. Тој веднаш свика втора седница што може да трае до 30 дена.
Демократите го условија своето враќање со крајот на првата посебна седница и објавувањето на новата конгресна мапа од Калифорнија за да го неутрализираат напорот на републиканците.
„Кога републиканците се обидоа да ги замолчат малцинските гласачи преку расистичко манипулирање со гласањето, демократите во Претставничкиот дом на Тексас одговорија на повикот. Откако ги собравме Американците да се приклучат на оваа егзистенцијална битка за демократија, се враќаме во Тексас под наши услови - подготвени да го изградиме правниот досие потребно за да ги победиме овие неуставни мапи на суд“, изјавија демократите.
Калифорнија ја претстави својата предложена мапа во петокот, која ќе им даде на демократите пет дополнителни места во претежно либералната држава. Законодавното собрание на Калифорнија треба да се состане во понеделник за да започне процесот на спроведување на реформата.