Гугл призна дека неговиот систем за предупредување од земјотреси на Андроид не успеал да достави навремени и точни предупредувања до милиони луѓе пред катастрофалните земјотреси што ја погодија Туркије во февруари 2023 година.
На 6 февруари 2023 година, земјотресите со јачина од 7,7 и 7,6 степени по Рихтер убија над 50.000 луѓе и повредија повеќе од 100.000 само во Туркије.
Други 6.000 животи беа изгубени во соседна Сирија. Вкупно, повеќе од 14 милиони луѓе беа погодени од земјотресите.
И покрај сериозноста на катастрофата и широкиот дострел на потресите низ 11 турски провинции - Адана, Адијаман, Дијарбакир, Елазиг, Хатај, Газиантеп, Кахраманмараш, Килис, Малатја, Османије и Шанлиурфа - системот на Гугл го испрати своето најитно предупредување, „Преземете акција“, само до 469 корисници.
Речиси 10 милиони луѓе беа во радиус од 160 км од епицентарот на првиот земјотрес, кој се случи во 4:17 часот по локално време.
Најсилното предупредување, кое беше дизајнирано да ги замени поставките „Не вознемирувај“ и да огласи гласен аларм, можеше да им даде на тие луѓе до 35 секунди однапред предупредување.
Сепак, само околу половина милион луѓе го добија помалку итното предупредување „Биди свесен“, кое е дизајнирано за лесни потреси и не ги заменува поставките на телефонот, изјавија од Гугл за Би-Би-Си.
Во тој ран час, веројатно е дека многумина никогаш не го виделе.
Првично, од Гугл рекоа дека системот „работел добро“.
Но по внатрешните прегледи и притисокот, технолошкиот гигант призна дека системот значително ја потценил јачината на земјотресот и не успеал да ги активира соодветните предупредувања на високо ниво.
Системот за предупредувања за земјотреси на Aндроид (AEA), лансиран во 2020 година во партнерство со Геолошкиот завод на САД, користи сензори за движење во телефоните со Андроид за откривање на сеизмичка активност.
Кога повеќе уреди во регионот регистрираат тресење, системот ги потврдува податоците и испраќа предупредувања до корисниците во близина. Неговото предупредување „Преземете акција“ од највисоко ниво е наменето за потенцијално смртоносни потреси, додека известувањето „Бидете внимателни“ од пониско ниво е резервирано за благи земјотреси.
Системот работи во речиси 100 земји и игра особено важна улога во регионите склони кон земјотреси како Туркије, каде што уредите со Aндроид сочинуваат повеќе од 70 проценти од мобилниот пазар.
Внатрешната ревизија открила дека AEA првично погрешно го протолкувала првиот земјотрес како да бил со јачина помеѓу 4,5 и 4,9 степени, далеку помала од неговата вистинска јачина. Истражувачите на Гугл го опишаа ова како последица на ограничувањата на нивните алгоритми за детекција.
Втор голем земјотрес подоцна во текот на денот исто така беше потценет: беа испратени само 8.158 предупредувања „Преземете акција“, заедно со приближно четири милиони известувања „Бидете свесни“.
Гугл ја објасни тешкотијата за правење проценки во реално време на магнитудата на земјотресот во блог објава. „Еден од најсложените делови на системот за EEВ е проценка на магнитудата на земјотресот во реално време“, напиша компанијата.
„Да се направи ова правилно е клучно - потценете, и можеби нема да ги предупредите луѓето во опасност; преценете, и ризикувате да испратите лажни аларми што ја еродираат јавната доверба.“
По неуспехот, инженерите на Гугл го ажурираа алгоритмот и го симулираа истиот настан. Подобрениот систем генерираше 10 милиони предупредувања „Преземете акција“ и 67 милиони предупредувања „Бидете свесни“, откривајќи колку драматично работите можеле да се одвиваат поинаку.
„Продолжуваме да го подобруваме системот врз основа на она што го учиме во секој земјотрес“, додадоа од Гугл.
Извор: ТРТ Ворлд