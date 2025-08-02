Гугл призна дека неговиот систем за предупредување од земјотреси на Андроид не успеал да достави навремени и точни предупредувања до милиони луѓе пред катастрофалните земјотреси што ја погодија Туркије во февруари 2023 година.

На 6 февруари 2023 година, земјотресите со јачина од 7,7 и 7,6 степени по Рихтер убија над 50.000 луѓе и повредија повеќе од 100.000 само во Туркије.

Други 6.000 животи беа изгубени во соседна Сирија. Вкупно, повеќе од 14 милиони луѓе беа погодени од земјотресите.

И покрај сериозноста на катастрофата и широкиот дострел на потресите низ 11 турски провинции - Адана, Адијаман, Дијарбакир, Елазиг, Хатај, Газиантеп, Кахраманмараш, Килис, Малатја, Османије и Шанлиурфа - системот на Гугл го испрати своето најитно предупредување, „Преземете акција“, само до 469 корисници.

Речиси 10 милиони луѓе беа во радиус од 160 км од епицентарот на првиот земјотрес, кој се случи во 4:17 часот по локално време.

Најсилното предупредување, кое беше дизајнирано да ги замени поставките „Не вознемирувај“ и да огласи гласен аларм, можеше да им даде на тие луѓе до 35 секунди однапред предупредување.

Сепак, само околу половина милион луѓе го добија помалку итното предупредување „Биди свесен“, кое е дизајнирано за лесни потреси и не ги заменува поставките на телефонот, изјавија од Гугл за Би-Би-Си.

Во тој ран час, веројатно е дека многумина никогаш не го виделе.

Првично, од Гугл рекоа дека системот „работел добро“.

Но по внатрешните прегледи и притисокот, технолошкиот гигант призна дека системот значително ја потценил јачината на земјотресот и не успеал да ги активира соодветните предупредувања на високо ниво.