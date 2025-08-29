Околу илјада демонстранти се собраа во Њујорк, Соединетите Американски Држави (САД), за да ги искажат барањата за економска правда, разновидност и инклузија за време на маршот организиран од Националната акциона мрежа.

Демонстрантите се собраа на плоштадот Фоли и маршираа кон Волстрит за економска правда на „Маршот на Волстрит“.