Њујорк: Демонстранти излегоа на марш низ Волстрит за економска правда
Протестот привлече истакнати личности, меѓу кои и лидерот за граѓански права, свештеникот Ал Шарптон, кандидатот за градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, и Мартин Лутер Кинг III, кои изразија солидарност со демонстрантите
Демонстрантите се собраа на плоштадот Фоли и маршираа кон Волстрит / AA
Демонстрантите се собраа на плоштадот Фоли и маршираа кон Волстрит / AA
29 август 2025

Околу илјада демонстранти се собраа во Њујорк, Соединетите Американски Држави (САД), за да ги искажат барањата за економска правда, разновидност и инклузија за време на маршот организиран од Националната акциона мрежа.

Демонстрантите се собраа на плоштадот Фоли и маршираа кон Волстрит за економска правда на „Маршот на Волстрит“.

Протестот привлече истакнати личности, меѓу кои и лидерот за граѓански права, свештеникот Ал Шарптон, кандидатот за градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, и Мартин Лутер Кинг III, кои изразија солидарност со демонстрантите.

