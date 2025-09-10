ПОЛИТИКА
2 мин читање
Полски и НАТО авиони урнаа неколку руски дронови над Полска
НАТО не го третира упадот на руски беспилотни летала на територијата на Полска како напад, а прелиминарниот извештај укажува на намерен упад од шест до десет руски беспилотни летала, изјави денес за Ројтерс неименуван извор од Алијансата
Полски и НАТО авиони урнаа неколку руски дронови над Полска
Поради инцидентот во тек е вонреден состанок на полскиот државен врв на чело со премиерот Доналд Туск / Reuters
10 септември 2025

Полски и авиони на НАТО сојузниците собориле неколку руски дронови ноќва на полската територија, соопшти полската армија.

„ Употребено е оружје за соборување беспилотни летала над нашата територија откако тие постојано го нарушува воздушниот простор за време на рускиот напад врз Украина“, соопшти рано во среда оперативната команда на полските вооружени сили на платформата X.

НАТО и Холандската воздухопловна команда распоредија борбени авиони Ф35 за да обезбедат безбедност на полското небо, објави претходно полската војска на X, изразувајќи благодарност.

НАТО, пак, не го третира упадот на руски беспилотни летала на територијата на Полска како напад, а прелиминарниот извештај укажува на намерен упад од шест до десет руски беспилотни летала, изјави денес за Ројтерс неименуван извор од НАТО.

„Ова беше прв пат авионите на НАТО да се кренат поради потенцијални закани во сојузничкиот воздушен простор“, рече изворот, додавајќи дека системите за воздушна одбрана Патриот на НАТО во регионот ги откриле беспилотните летала со своите радари, но не ги собориле.

Во ноќната операција учествувале полски ловци Ф-16, холандски Ф-35, италијански извидувачки авиони АВАКС и авиони за полнење гориво со кои заеднички управува НАТО.

Препорачано

Поради инцидентот во тек е вонреден состанок на полскиот државен врв на чело со премиерот Доналд Туск.

Во исто време, портпаролката на НАТО, Алисон Харт, изјави дека денес на редовна седница ќе се дискутира за одговорот на Алијансата на навлегувањето на руски беспилотни летала во полскиот воздушен простор, како и дека претставниците на НАТО се во контакт со Полска.

Високиот претставник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, исто така, изјави дека прелиминарниот извештај укажува дека руската инвазија била намерна, како и дека е во контакт со НАТО и Полска.

Полските власти претходно објавија дека собориле неколку беспилотни летала, а дека остатоците од едно се пронајдени во близина на Лублин.

Од Москва досега нема коментар за обвинувањата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us