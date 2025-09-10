Полски и авиони на НАТО сојузниците собориле неколку руски дронови ноќва на полската територија, соопшти полската армија.

„ Употребено е оружје за соборување беспилотни летала над нашата територија откако тие постојано го нарушува воздушниот простор за време на рускиот напад врз Украина“, соопшти рано во среда оперативната команда на полските вооружени сили на платформата X.

НАТО и Холандската воздухопловна команда распоредија борбени авиони Ф35 за да обезбедат безбедност на полското небо, објави претходно полската војска на X, изразувајќи благодарност.

НАТО, пак, не го третира упадот на руски беспилотни летала на територијата на Полска како напад, а прелиминарниот извештај укажува на намерен упад од шест до десет руски беспилотни летала, изјави денес за Ројтерс неименуван извор од НАТО.

„Ова беше прв пат авионите на НАТО да се кренат поради потенцијални закани во сојузничкиот воздушен простор“, рече изворот, додавајќи дека системите за воздушна одбрана Патриот на НАТО во регионот ги откриле беспилотните летала со своите радари, но не ги собориле.

Во ноќната операција учествувале полски ловци Ф-16, холандски Ф-35, италијански извидувачки авиони АВАКС и авиони за полнење гориво со кои заеднички управува НАТО.