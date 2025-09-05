ТУРКИЈЕ
2 мин читање
Започна масовното производство на турскиот тенк Алтај
Производствениот погон на БМЦ во Анкара користи индустриски роботи и технологии за производство од следната генерација за изградба на тенкот, од производството на трупот до финалната линија за склопување
Започна масовното производство на турскиот тенк Алтај
Опремен со најсовремени технологии, Алтај има мотор БАТУ, развиен во компанијата БМЦ Пауер, подружница на БМЦ / AA
5 септември 2025

Новиот турски борбен тенк наречен „Алтај“ влезе во масовно производство во фабриката на турскиот производител на автомобили БМЦ (BMC)во Анкара.

Опремен со модерни технологии, Алтај е напојуван од мотор БАТУ (BATU), развиен од БМЦ Пауер (BMC Power).

Производствениот погон на БМЦ во Анкара користи индустриски роботи и технологии за производство од следната генерација за изградба на тенкот, од производството на трупот до финалната линија за склопување.

Директорот на БМЦ, Фуат Тосјали, за Анадолу изјави дека се среќни што „вековниот сон“ на Туркије се остварува.

Тосјали рече дека домашните воени мотори се развиваат во БМЦ Пауер од минатата година, со моќност од 400 до 1.500 коњски сили.

„Нашата фабрика сега започна со масовно производство, откако ги постави темелите дури минатата година. Очекуваме дека ќе ги задоволи потребите на турските вооружени сили и сојузничките земји во одбранбената индустрија“, рече тој.

Препорачано

„Енергетската група треба да помине 10.000 километри, а исто така треба да помине и одредени тестови за перформанси. Досега не се забележани доцнења во нашата програма за група за напојување, а сите компоненти, вклучувајќи ги воздушните и одбранбените системи, се тестираат заедно со тенкот“, рече тој.

„Во оваа фабрика ќе го произведуваме и Алтај и нашето оклопно борбено возило од следната генерација Алтуг, со погон на мотор осум на осум“, додаде тој.

Претседателот на Турската агенција за одбранбена индустрија (ССБ) Халук Горгун рече дека агенцијата обезбедила огромна поддршка за овој успех, додавајќи дека самиот турски претседател Реџеп Таип Ердоган бил вклучен во процесот, следејќи го развојот на инвестициите.

„Се среќаваме речиси секој ден за овој проект, она што е најважно за нас е што оваа фабрика сега започна со масовно производство“, рече тој.

„Тенковите што ги обезбедивме за тестирање минатата година ги покажаа сите свои способности и успешно ги поминаа тестовите, а сега кога и нашата фабрика е завршена, ќе ги произведуваме нашите тенкови тука и ќе ги доставуваме до нашите сили“, додаде тој.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us