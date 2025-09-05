Новиот турски борбен тенк наречен „Алтај“ влезе во масовно производство во фабриката на турскиот производител на автомобили БМЦ (BMC)во Анкара.

Опремен со модерни технологии, Алтај е напојуван од мотор БАТУ (BATU), развиен од БМЦ Пауер (BMC Power).

Производствениот погон на БМЦ во Анкара користи индустриски роботи и технологии за производство од следната генерација за изградба на тенкот, од производството на трупот до финалната линија за склопување.

Директорот на БМЦ, Фуат Тосјали, за Анадолу изјави дека се среќни што „вековниот сон“ на Туркије се остварува.

Тосјали рече дека домашните воени мотори се развиваат во БМЦ Пауер од минатата година, со моќност од 400 до 1.500 коњски сили.

„Нашата фабрика сега започна со масовно производство, откако ги постави темелите дури минатата година. Очекуваме дека ќе ги задоволи потребите на турските вооружени сили и сојузничките земји во одбранбената индустрија“, рече тој.