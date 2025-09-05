Новиот турски борбен тенк наречен „Алтај“ влезе во масовно производство во фабриката на турскиот производител на автомобили БМЦ (BMC)во Анкара.
Опремен со модерни технологии, Алтај е напојуван од мотор БАТУ (BATU), развиен од БМЦ Пауер (BMC Power).
Производствениот погон на БМЦ во Анкара користи индустриски роботи и технологии за производство од следната генерација за изградба на тенкот, од производството на трупот до финалната линија за склопување.
Директорот на БМЦ, Фуат Тосјали, за Анадолу изјави дека се среќни што „вековниот сон“ на Туркије се остварува.
Тосјали рече дека домашните воени мотори се развиваат во БМЦ Пауер од минатата година, со моќност од 400 до 1.500 коњски сили.
„Нашата фабрика сега започна со масовно производство, откако ги постави темелите дури минатата година. Очекуваме дека ќе ги задоволи потребите на турските вооружени сили и сојузничките земји во одбранбената индустрија“, рече тој.
„Енергетската група треба да помине 10.000 километри, а исто така треба да помине и одредени тестови за перформанси. Досега не се забележани доцнења во нашата програма за група за напојување, а сите компоненти, вклучувајќи ги воздушните и одбранбените системи, се тестираат заедно со тенкот“, рече тој.
„Во оваа фабрика ќе го произведуваме и Алтај и нашето оклопно борбено возило од следната генерација Алтуг, со погон на мотор осум на осум“, додаде тој.
Претседателот на Турската агенција за одбранбена индустрија (ССБ) Халук Горгун рече дека агенцијата обезбедила огромна поддршка за овој успех, додавајќи дека самиот турски претседател Реџеп Таип Ердоган бил вклучен во процесот, следејќи го развојот на инвестициите.
„Се среќаваме речиси секој ден за овој проект, она што е најважно за нас е што оваа фабрика сега започна со масовно производство“, рече тој.
„Тенковите што ги обезбедивме за тестирање минатата година ги покажаа сите свои способности и успешно ги поминаа тестовите, а сега кога и нашата фабрика е завршена, ќе ги произведуваме нашите тенкови тука и ќе ги доставуваме до нашите сили“, додаде тој.