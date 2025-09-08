ВОЈНА ВО ГАЗА
ЕУ: Израел да не им поставува пречки на хуманитарните партнери кои доставуваат помош во Газa
Портпаролката за надворешни работи на ЕУ, Ел Ануни изрази загриженоста во врска со санкциите наметнати врз три палестински организации за човекови права, наведувајќи дека ваквите дејствија се спротивни на работата на бранителите на човекови права
Основна храна, лекови и хуманитарни залихи носи во Газа Глобалната флотила Сумуд, пркосејќи на поморската блокада на Израел / AA
8 септември 2025

Европската Унија (ЕУ) ги повика израелските власти да не им поставуваат логистички или регистрациски пречки на хуманитарните партнери кои доставуваат помош во Газа, изјави портпаролката на Европската комисија во понеделник.

За време на пладневниот брифинг за прес-конференцијата на комисијата, Ева Хрнчирова се осврна на инцидентот со флотилата во јуни, кога учесниците беа приведени, а товарот запленет, тврдејќи дека ваквите дејствија не ја ублажиле хуманитарната ситуација.

„Она што се обидуваме да го направиме е да ги убедиме израелските власти да не поставуваат пречки и да не им поставуваат никакви логистички проблеми или проблеми со регистрацијата на нашите хуманитарни партнери. Се обидуваме да го зголемиме бројот на камиони што влегуваат во Газа и главно се обидуваме да го запреме страдањето на луѓето во Газа“, рече Хрнчирова.

Зборувајќи за флотата, портпаролката за надворешни работи на ЕУ, Ануар Ел Ануни, рече дека државите се одговорни за заштитата на своите граѓани.

„ЕУ ги повикува страните и меѓународната заедница да вложат максимални напори за конечно да се стави крај на овој ужасен конфликт со итен и траен прекин на огнот“, рече тој.

Ел Ануни се осврна на загриженоста на ЕУ во врска со санкциите наметнати врз три палестински организации за човекови права, наведувајќи дека ваквите дејствија се спротивни на работата на бранителите на човекови права, кои се клучни актери во градењето инклузивни општества и одржувањето на демократските вредности. Тие мора да бидат заштитени, а нивните права да се почитуваат.

Речиси 20 бродови ја напуштија Барселона кон крајот на минатиот месец како дел од Глобалната флота Сумуд, по што претходно оваа недела следеше уште еден конвој од Џенова, Италија.

Третата флота треба да исплови од Тунис во среда пред да продолжи кон Газа за да ја пробие задушувачката опсада.

Мисијата ги обединува Коалицијата на флотата на слободата, Глобалното движење Газа, Конвојот Сумуд и Малезиската група за солидарност Нусантара.

Во геноцидната војна на Израел во Газа од 7 октомври 2023 година, убиени се повеќе од 64.000 Палестинци.

Палестинската енклава, која се соочува со глад, е опустошена од израелските напади.

