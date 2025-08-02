Првите испораки на природен гас од Туркије за Сирија започнаа, потврди турскиот министер за енергетика и природни ресурси, Алпарслан Бајрактар.
Зборувајќи на церемонијата на отворање на гасоводот Туркије-Сирија во саботата, Бајрактар рече дека природниот гас од Азербејџан ќе се испорачува во Сирија преку Килис, турски пограничен град кој се наоѓа во близина на северна Сирија.
Поврзувањето на гасоводот од Килис до Алепо, Сирија, беше завршено на 21 мај, по санацијата на оштетените цевки.
Бајрактар изјави дека годишно може да се извезуваат до 2 милијарди кубни метри природен гас, што би овозможило производство на електрична енергија доволна за снабдување на 5 милиони домаќинства.
Тој исто така рече дека електричната енергија моментално се извезува во Сирија преку осум точки, а планирано е извозниот капацитет прво да се зголеми за 25 проценти, а потоа да се зголеми повеќе од двојно.
Енергетската инфраструктура на Сирија претрпе големи штети за време на граѓанската војна што започна во 2011 година.
Електраните за производство на електрична енергија, далноводите и системите за природен гас беа сериозно оштетени, со што дневното снабдување со електрична енергија се намали на само 3-4 часа во многу региони.
По падот на режимот на Асад во декември 2024 година, во Сирија започна транзициски период, при што реконструкцијата на енергетската инфраструктура беше препознаена како еден од клучните приоритети.
Искористувајќи ја својата техничка експертиза и географска близина, Туркије почна активно да придонесува во реконструкцијата во оваа фаза.
Туркије претходно снабдуваше ограничени количини електрична енергија во северна Сирија, повремено обезбедувајќи регионална поддршка преку далноводи.