Првите испораки на природен гас од Туркије за Сирија започнаа, потврди турскиот министер за енергетика и природни ресурси, Алпарслан Бајрактар.

Зборувајќи на церемонијата на отворање на гасоводот Туркије-Сирија во саботата, Бајрактар рече дека природниот гас од Азербејџан ќе се испорачува во Сирија преку Килис, турски пограничен град кој се наоѓа во близина на северна Сирија.

Поврзувањето на гасоводот од Килис до Алепо, Сирија, беше завршено на 21 мај, по санацијата на оштетените цевки.

Бајрактар изјави дека годишно може да се извезуваат до 2 милијарди кубни метри природен гас, што би овозможило производство на електрична енергија доволна за снабдување на 5 милиони домаќинства.

Тој исто така рече дека електричната енергија моментално се извезува во Сирија преку осум точки, а планирано е извозниот капацитет прво да се зголеми за 25 проценти, а потоа да се зголеми повеќе од двојно.