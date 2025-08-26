Канадската фоторепортерка Валери Зинк ја прекина соработката со новинската агенција „Ројтерс“ по осум години соработка, обвинувајќи ја агенцијата за „предавство на новинарите“ и за „оправдување и овозможување на систематското убивање на 245 новинари“ во палестинската енклава Газа.

„За мене стана невозможно да одржувам каков било однос со 'Ројтерс', имајќи ја предвид неговата улога во оправдувањето и овозможувањето на систематското ликвидирање на 245 новинари во Газа“, напиша Зинк денес на платформата на американската компанија за социјални медиуми Х.

Зинк нагласи дека во изминатите осум години работела како хонорарен соработник на „Ројтерс“, а нејзините фотографии се објавувани во медиуми како „Њујорк тајмс“ и Ал Џезира.

Таа го критикуваше известувањето на „Ројтерс“ по убиството на Анас ал-Шариф и екипата на Ал Џезира во Газа, обвинувајќи ја агенцијата за засилување на „целосно неоснованите тврдења“ на Израел дека Ал-Шариф бил член на Хамас, што, како што рече таа, е „една од безбројните лаги што медиумски куќи како 'Ројтерс' ги повторуваат и легитимираат“.

„Го ценам својот придонес во 'Ројтерс' низ годините, но повеќе не можам да ја носам оваа новинарска легитимација со ништо друго освен со длабок срам и болка“, додаде Зинк.

Исто така, Зинк нагласи дека подготвеноста на агенцијата да „ја овековечи израелската пропаганда“ не ги поштедила сопствените новинари од геноцидот на Израел.

„Не знам што значи да се почне со оддавање почит на храброста и жртвата на новинарите во Газа, најхрабрите и најдобрите што некогаш живееле, но во иднина ќе ги насочам сите мои придонеси имајќи го тоа на ум“, истакна Зинк, размислувајќи за храброста на новинарите од Газа.