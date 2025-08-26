Канадската фоторепортерка Валери Зинк ја прекина соработката со новинската агенција „Ројтерс“ по осум години соработка, обвинувајќи ја агенцијата за „предавство на новинарите“ и за „оправдување и овозможување на систематското убивање на 245 новинари“ во палестинската енклава Газа.
„За мене стана невозможно да одржувам каков било однос со 'Ројтерс', имајќи ја предвид неговата улога во оправдувањето и овозможувањето на систематското ликвидирање на 245 новинари во Газа“, напиша Зинк денес на платформата на американската компанија за социјални медиуми Х.
Зинк нагласи дека во изминатите осум години работела како хонорарен соработник на „Ројтерс“, а нејзините фотографии се објавувани во медиуми како „Њујорк тајмс“ и Ал Џезира.
Таа го критикуваше известувањето на „Ројтерс“ по убиството на Анас ал-Шариф и екипата на Ал Џезира во Газа, обвинувајќи ја агенцијата за засилување на „целосно неоснованите тврдења“ на Израел дека Ал-Шариф бил член на Хамас, што, како што рече таа, е „една од безбројните лаги што медиумски куќи како 'Ројтерс' ги повторуваат и легитимираат“.
„Го ценам својот придонес во 'Ројтерс' низ годините, но повеќе не можам да ја носам оваа новинарска легитимација со ништо друго освен со длабок срам и болка“, додаде Зинк.
Исто така, Зинк нагласи дека подготвеноста на агенцијата да „ја овековечи израелската пропаганда“ не ги поштедила сопствените новинари од геноцидот на Израел.
„Не знам што значи да се почне со оддавање почит на храброста и жртвата на новинарите во Газа, најхрабрите и најдобрите што некогаш живееле, но во иднина ќе ги насочам сите мои придонеси имајќи го тоа на ум“, истакна Зинк, размислувајќи за храброста на новинарите од Газа.
„Барем толку им должам на моите колеги во Палестина, а и многу повеќе“, додаде таа.
Осврнувајќи се на убиството на уште шест новинари, меѓу кои и снимателот на „Ројтерс“, Хосам ал-Масри, во израелскиот напад вчера врз болницата „Насер“ во Газа, Зинк рече дека станува збор за т.н. двоен напад. „Израел бомбардира цивилна цел, како училиште или болница, чека да пристигнат медицински екипи, спасувачи и новинари, а потоа повторно напаѓа.“
Зинк истакна дека западните медиуми се директно виновни за создавањето услови за овие настани, цитирајќи го Џереми Скахил, кој рече дека големите медиуми - од „Њујорк тајмс“ до „Ројтерс“ - служеле како „транспортна лента за израелска пропаганда“, оправдувајќи ги воените злосторства, дехуманизирајќи ги жртвите и напуштајќи ги и своите колеги и нивната посветеност на вистинско и етичко известување.
Новите жртви меѓу медиумскиот персонал во Газа го зголемија бројот на палестински новинари убиени во израелските напади од октомври 2023 година на 246.
Израел уби повеќе од 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.