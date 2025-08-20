Во напад на израелската Армија е убиен поранешен палестински кошаркар додека барал храна во Појасот Газа, објавија локалните медиуми доцна синоќа

Мухамед Шалан (40), еден од најистакнатите играчи на палестинската национална кошаркарска репрезентација, е убиен од израелски оган во Кан Јунис, во јужниот дел на Појасот Газа, објави државната новинска агенција Вафа.

Шалан барал храна и лекови за својата ќерка, Мерјем, која страда од откажување на функцијата на бубрезите и тешко труење на крвта, јави Вафа.

Убиениот спортист, со прекар „Земјотрес“, играл за неколку локални кошаркарски тимови, како и за палестинската репрезентација, според новинската агенција.

Израел неодамна се соочи со остри меѓународни критики откако го уби поранешниот палестински играч Сулејман ал-Обеид, познат како „палестинскиот Пеле“, додека чекал помош во близина на дистрибутивен пункт во јужна Газа.