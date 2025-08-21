Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска повтори дека Украина е подготвена за билатерална средба со рускиот претседател Владимир Путин, но дека таа не може да се одржи во Москва.

„Веднаш одговорив на билатералната средба. Ние сме подготвени. Но, што ако „Русите“ не се подготвени? Европејците го покренаа ова прашање. Ако „Русите“ не се подготвени, тогаш би сакале да видиме силна реакција од САД“, рече Зеленски на прес-конференција.

Тој додаде дека подготовките за средбата од руска страна ќе бидат координирани од американски претставници, вклучувајќи го државниот секретар Марко Рубио, специјалниот пратеник Стив Виткоф и потпретседателот Џ.Д. Венс.