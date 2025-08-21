Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска повтори дека Украина е подготвена за билатерална средба со рускиот претседател Владимир Путин, но дека таа не може да се одржи во Москва.
„Веднаш одговорив на билатералната средба. Ние сме подготвени. Но, што ако „Русите“ не се подготвени? Европејците го покренаа ова прашање. Ако „Русите“ не се подготвени, тогаш би сакале да видиме силна реакција од САД“, рече Зеленски на прес-конференција.
Тој додаде дека подготовките за средбата од руска страна ќе бидат координирани од американски претставници, вклучувајќи го државниот секретар Марко Рубио, специјалниот пратеник Стив Виткоф и потпретседателот Џ.Д. Венс.
Украина очекува безбедносните гаранции да бидат дефинирани во рок од седум до десет дена, а по успешната билатерална средба, планирана е трилатерална средба со американскиот претседател Доналд Трамп.
Трамп потврди дека подготовките за средбата Зеленски-Путин се во тек и нагласи дека директниот дијалог меѓу лидерите е клучен чекор.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија не ги исклучува билатералните или трилатералните преговори, но дека тие мора да бидат „внимателно подготвени“.