САД ќе проверуваат за „антиамерикански“ ставови при оценување на апликациите за имиграција
„Американските бенефиции не треба да им се даваат на оние кои ја презираат земјата и промовираат антиамерикански идеологии“, изјави портпаролот на агенцијата, Метју Трагесер
САД ќе проверуваат за „антиамерикански“ ставови при оценување на апликациите за имиграција / AP
20 август 2025

Администрацијата на Трамп во вторникот соопшти дека ќе ги разгледа „антиамериканските“ ставови, вклучително и на социјалните медиуми, при оценувањето на апликациите за американско државјанство и други имиграциски бенефиции.

Службата за државјанство и имиграција на САД (УСЦИС), која ги надгледува барањата за живеење или работа во САД, во соопштението наведува дека ќе ја прошири проверката на социјалните медиуми и дека „кон таа проверка ќе бидат додадени и прегледи за антиамериканска активност“.

„Американските бенефиции не треба да им се даваат на оние кои ја презираат земјата и промовираат антиамерикански идеологии“, изјави портпаролот на агенцијата, Метју Трагесер.

„Службата за државјанство и имиграција на САД е посветена на спроведување политики и процедури што го искоренуваат антиамериканизмот и ја поддржуваат примената на ригорозни мерки за проверка и проверка во најголема можна мера. Имиграциските бенефиции - вклучително и живеењето и работата во Соединетите Американски Држави - остануваат привилегија, а не право“, додаде тој.

Ажурираното упатство, исто така, им наложува на службениците да разгледаат дали апликантите „промовираат антисемитски идеологии“, што е дел од поширок потег под администрацијата на Трамп за заострување на подобноста за виза и дискреционите одобрувања за имиграција.

Во упатството не е наведено што претставува антиамериканизам или како ќе се применува, што предизвикува загриженост дека субјективната проценка или пристрасноста би можеле да влијаат врз одлуките.

Овој потег доаѓа во време кога администрацијата на Трамп ги проширува своите мерки против имиграцијата и студентските визи, вклучувајќи ги и студентите и академиците кои учествуваа во пропалестинските протести на кампусот.

