Администрацијата на Трамп во вторникот соопшти дека ќе ги разгледа „антиамериканските“ ставови, вклучително и на социјалните медиуми, при оценувањето на апликациите за американско државјанство и други имиграциски бенефиции.

Службата за државјанство и имиграција на САД (УСЦИС), која ги надгледува барањата за живеење или работа во САД, во соопштението наведува дека ќе ја прошири проверката на социјалните медиуми и дека „кон таа проверка ќе бидат додадени и прегледи за антиамериканска активност“.

„Американските бенефиции не треба да им се даваат на оние кои ја презираат земјата и промовираат антиамерикански идеологии“, изјави портпаролот на агенцијата, Метју Трагесер.

„Службата за државјанство и имиграција на САД е посветена на спроведување политики и процедури што го искоренуваат антиамериканизмот и ја поддржуваат примената на ригорозни мерки за проверка и проверка во најголема можна мера. Имиграциските бенефиции - вклучително и живеењето и работата во Соединетите Американски Држави - остануваат привилегија, а не право“, додаде тој.