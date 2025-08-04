ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Советот за безбедност на ОН утре ќе расправа за прашањето на израелските заложници во Појасот Газа
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера побара помош од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Црвената полумесечина за да им се обезбеди храна и медицинска нега на заложниците
Вчера во Тел Авив се одржаа демонстрации на кои се бараше владата да постигне договор за ослободување на заробениците во Газа / AA
4 август 2025

Советот за безбедност на Обединетите нации за утре свика итна седница во врска со прашањето за израелските заложници во Појасот Газа, објави постојаниот претставник на Израел во меѓународната организација, Дени Данон.

Амбасадорот на Израел во Обединетите нации го објави состанокот во објава на социјалните мрежи, неколку дена откако се појавија видеа на кои се гледаат двајца израелски заложници кои изгледаат ослабени и изнемоштени.

Данон рече дека Советот за безбедност „утре, во вторник, ќе одржи итна седница во врска со катастрофалната ситуација со заложниците во Газа“.

„Вознемирувачките слики зборуваат сами за себе. Додека се води глобална кампања против Државата Израел, терористите на Хамас гладуваат и ги злоупотребуваат израелските заложници. Време е Советот за безбедност недвосмислено да ги осуди варварските акти на Хамас, кои продолжуваат ден по ден, час по час“, напиша Данон на мрежата X.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера побара помош од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Црвената полумесечина за да им се обезбеди храна и медицинска нега на заложниците.

Набргу потоа, военото крило на Хамас ја изјави својата подготвеност да одговори „позитивно“ на секое барање од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Црвената полумесечина, но прво побара „отворање на хуманитарни коридори на ОН за да се овозможи премин на храна и лекови“ во Појасот Газа.

Бригадите Ал-Касам „намерно не им ја одземаат храната на затворениците“, тврди палестинското движење, додавајќи дека заложниците јадат тоа што го јадат борците на Хамас и населението и оти „нема да бидат третирани поповолно сè додека продолжуваат блокадата и политиката на гладување“.

Видеата објавени од Хамас, пак, се однесуваат на катастрофалната хуманитарна ситуација во Појасот Газа.

Палестинската енклава, која е целосно зависна од хуманитарна помош, се соочува со закана од „општ глад“, предупредува ОН.

