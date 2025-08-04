Советот за безбедност на Обединетите нации за утре свика итна седница во врска со прашањето за израелските заложници во Појасот Газа, објави постојаниот претставник на Израел во меѓународната организација, Дени Данон.

Амбасадорот на Израел во Обединетите нации го објави состанокот во објава на социјалните мрежи, неколку дена откако се појавија видеа на кои се гледаат двајца израелски заложници кои изгледаат ослабени и изнемоштени.

Данон рече дека Советот за безбедност „утре, во вторник, ќе одржи итна седница во врска со катастрофалната ситуација со заложниците во Газа“.

„Вознемирувачките слики зборуваат сами за себе. Додека се води глобална кампања против Државата Израел, терористите на Хамас гладуваат и ги злоупотребуваат израелските заложници. Време е Советот за безбедност недвосмислено да ги осуди варварските акти на Хамас, кои продолжуваат ден по ден, час по час“, напиша Данон на мрежата X.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера побара помош од Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Црвената полумесечина за да им се обезбеди храна и медицинска нега на заложниците.