Францускиот претседател Емануел Макрон го именуваше министерот за одбрана, Себастијан Лекорну за свој нов премиер, негов петти за помалку од две години, објави кабинетот на Макрон во вторник.

Одлуката на Макрон дојде еден ден откако парламентот му изгласа недоверба на неговиот претходник, Франсоа Бајру, поради неговите напори за намалување на јавните трошоци.

Наследникот на Бајру се соочува со тешка задача бидејќи мора да го убеди длабоко поделениот парламент да донесе нов буџет.

Лекорну, 39, е најмладиот министер за одбрана во француската историја и архитект на големото јакнење на француската војска до 2030 година, поттикнато од војната на Русија во Украина.

Поранешен конзервативец кој се приклучи на центристичкото движење на Макрон во 2017 година, претходно беше министер за локални власти и прекуокеански територии за време на движењето „жолти елеци“, кога користеше дијалог за да го смири масовниот гнев.

Тој, исто така, понуди да преговара за автономија за време на немирите во Гвадалупе во 2021 година.

Неговиот подем ја одразува тенденцијата на Макрон да ја наградува лојалноста, но и потребата за континуитет, со оглед на тоа што прашањето за буџетот ги собори неговите претходници и ја фрли Франција во криза.