Францускиот претседател Емануел Макрон го именуваше министерот за одбрана, Себастијан Лекорну за свој нов премиер, негов петти за помалку од две години, објави кабинетот на Макрон во вторник.
Одлуката на Макрон дојде еден ден откако парламентот му изгласа недоверба на неговиот претходник, Франсоа Бајру, поради неговите напори за намалување на јавните трошоци.
Наследникот на Бајру се соочува со тешка задача бидејќи мора да го убеди длабоко поделениот парламент да донесе нов буџет.
Лекорну, 39, е најмладиот министер за одбрана во француската историја и архитект на големото јакнење на француската војска до 2030 година, поттикнато од војната на Русија во Украина.
Поранешен конзервативец кој се приклучи на центристичкото движење на Макрон во 2017 година, претходно беше министер за локални власти и прекуокеански територии за време на движењето „жолти елеци“, кога користеше дијалог за да го смири масовниот гнев.
Тој, исто така, понуди да преговара за автономија за време на немирите во Гвадалупе во 2021 година.
Неговиот подем ја одразува тенденцијата на Макрон да ја наградува лојалноста, но и потребата за континуитет, со оглед на тоа што прашањето за буџетот ги собори неговите претходници и ја фрли Франција во криза.
„Ако не го распуштиме Националното собрание, ако не се вратиме кај францускиот народ, или со распуштање на парламентот или со оставка на претседателот и организирање нови претседателски избори - што би можело да ѝ даде на земјата не само насока на мнозинството, туку и стабилност - тогаш не гледам како нешто здраво може да произлезе од оваа ситуација“, рече Џордан Бардела, претседател на партијата Национален собир.
Според Оливер Форе, генерален секретар на Социјалистичката партија, разликата помеѓу последните двајца премиери и она што неговата партија со Левицата и Зелените би можеле да го направат е да го почитуваат парламентот.
„Идејата не е да се прогласиме за мнозинство. Никој нема мнозинство. И ниедна коалиција денес не може да каже- Јас сум на власт затоа што имам апсолутно мнозинство. Затоа мора да го признаеме ова малцинство и да го водиме парламентот на начин што ја почитува рамнотежата што ја одлучи францускиот народ пред една година. Значи, владата дава предлози, парламентот донесува одлуки“, рече тој.
Франција е во политичка криза откако Макрон распиша предвремени избори во 2024 година, на кои ниту една партија не освои јасно мнозинство во парламентот.
Самиот Бајру распиша гласање за доверба на својата влада за да се стави крај на долгогодишниот застој околу неговиот предлог за буџет за штедење, кој вклучуваше намалување на трошоците од речиси 44 милијарди евра за намалување на долгот на Франција.
Франција се соочува со акутен притисок да ги среди своите финансии, при што минатогодишниот дефицит е речиси двојно поголем од ограничувањето на Европската унија од три проценти од БДП.
Јавниот долг на Франција минатата година изнесуваше 113,9 проценти од БДП.